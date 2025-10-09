Ecommbx
Η Jobson Italia και η Multimarine Services Ενισχύουν την Παρουσία τους στη Βόρεια Ευρώπη μέσω της Jobson Benelux

 09.10.2025 - 19:29
Η Jobson Italia και η Multimarine Services Ενισχύουν την Παρουσία τους στη Βόρεια Ευρώπη μέσω της Jobson Benelux

Νέα στρατηγική συνεργασία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ναυπηγοεπισκευής και συντήρησης στη ζώνη ARA (Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα)

Η Jobson Italia και η Multimarine Services ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους μέσω της Jobson Benelux, δημιουργώντας μια στρατηγική συνεργασία, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών ναυπηγοεπισκευής και συντήρησης πλοίων σε ολόκληρη τη Βόρεια Ευρώπη.

Η νέα αυτή συμμαχία αποτελεί σημαντικό διάβημα βήμα στο πλαίσιο του κοινού οράματος των δύο εταιρειών να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στη στρατηγικής σημασίας ζώνη ARA (Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα).

Μια Ισχυρή Συνεργασία για τη Βόρεια Ευρώπη

Συνδυάζοντας την εδραιωμένη τεχνογνωσία, την τεχνική εμπειρία και τα λειτουργικά δίκτυα των δύο εταιρειών, η Jobson Benelux είναι σε θέση να προσφέρει ταχύτερη, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση σε πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων σε ολόκληρη την περιοχή.

Η συνεργασία αξιοποιεί τις συμπληρωματικές δεξιότητες και πόρους των Jobson Italia και Multimarine Services, διασφαλίζοντας στους πελάτες ευρύτερη τεχνική κάλυψη, αυξημένη επισκευαστική ικανότητα και γρήγορες λύσεις ανταπόκρισης, τόσο για εργασίες εν πλω όσο και για εργασίες σε χερσαίες εγκαταστάσεις.

Σύγχρονες Εργαστηριακές Εγκαταστάσεις στην Αμβέρσα

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η Jobson Benelux λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο 1.800 m² στο λιμάνι της Αμβέρσας, αφιερωμένο σε μηχανικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και μεταλλικά έργα.

Η εγκατάσταση αυτή επιτρέπει την αποδοτική εξυπηρέτηση πλοίων που δραστηριοποιούνται στη ζώνη ARA, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών Αμβέρσας, Ρότερνταμ, Αμβούργου και Άμστερνταμ.

“Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο και για τις δύο εταιρείες,” δήλωσε ο Paolo Bianchi, Διευθύνων Σύμβουλος της Jobson Benelux.

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση, ευρύτερη τεχνική κάλυψη και την ίδια αξιόπιστη ποιότητα που χαρακτηρίζει τη Jobson Italia και τη Multimarine.”

“Η δημιουργία της Jobson Benelux αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τη Multimarine,” τόνισε ο Παύλος Φωκάς, Διευθυντής της Multimarine Services.

“Με τη νέα αυτή βάση στο κέντρο της ναυτιλιακής δραστηριότητας της Ευρώπης, μπορούμε να προσφέρουμε στους συνεργάτες και πελάτες μας ακόμη πιο άμεση, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη. Πρόκειται για μια συνεργασία που ενισχύει τη διεθνή μας παρουσία και αντικατοπτρίζει τη διαρκή μας δέσμευση στην ποιότητα και την καινοτομία.”

Δέσμευση για Αριστεία και Καινοτομία

Μέσω της Jobson Benelux, οι δύο εταιρείες επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους στην παροχή εξειδικευμένων, υψηλής ποιότητας ναυτιλιακών υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της διεθνούς ναυτιλίας.

Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει συνέπεια, καινοτομία και επιχειρησιακή αποδοτικότητα σε μια δυναμική και ανταγωνιστική αγορά.

*Σχετικά με την Jobson Italia

Η Jobson Italia είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ναυτικής μηχανικής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, με ισχυρή φήμη για αξιοπιστία, καινοτομία και τεχνική υπεροχή.

Η εταιρεία εξυπηρετεί πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων παγκοσμίως, προσφέροντας λύσεις στην ξηρά, εν πλω και μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες: www.jobsongroup.com

*Σχετικά με την Multimarine Services

Η Multimarine Services αποτελεί αξιόπιστο όνομα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ειδικευόμενη σε επισκευές πλοίων, μηχανουργικές εργασίες, υποθαλάσσια έργα, ναυπηγήσεις και θαλάσσιες κατασκευές.

Με δεκαετίες εμπειρίας, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των πλοίων.

Περισσότερες πληροφορίες: www.multimarine.com.cy

Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

