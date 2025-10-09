Ecommbx
Νέο τροχαίο στη Λευκωσία - Πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο τροχαίο στη Λευκωσία - Πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

 09.10.2025 - 17:59
Νέο τροχαίο στη Λευκωσία - Πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (09/10) και πάλι στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα ντελιβερά - Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Στροβόλου κοντά στο Δημαρχείο.

Στο σημείο επικρατεί πυκνή τροχαία κίνηση.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

 

Να συνεχιστούν οι τεχνικές και θεσμικές συνεννοήσεις στο προσεχές διάστημα, με στόχο την άμεση προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη των επόμενων φάσεων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, συμφώνησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, σε συνάντηση που είχαν, την Πέμπτη, στην Αθήνα.

