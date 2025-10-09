Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα ντελιβερά - Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε σε κυκλικό κόμβο στον Στρόβολο (κοντά στο κανάλι SIGMA), όταν όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα ντελιβερά.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό αν υπήρξε τραυματισμός προσώπου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

]