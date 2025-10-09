Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα ντελιβερά - Δείτε φωτογραφίες

Ηλεκτρική διασύνδεση: Επιτάχυνση του έργου συζήτησαν Παπαναστασίου με Παπασταύρου
Να συνεχιστούν οι τεχνικές και θεσμικές συνεννοήσεις στο προσεχές διάστημα, με στόχο την άμεση προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη των επόμενων φάσεων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, συμφώνησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, σε συνάντηση που είχαν, την Πέμπτη, στην Αθήνα.