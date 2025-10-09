Σημαντικό: Τέλος για τα ταξίδια εντός ΕΕ με αυτές τις ταυτότητες - Από πότε θα ισχύει και ποιους αφορά

Συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2026, οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ωστόσο μετά την ημερομηνία αυτή, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για κάθε μετακίνηση εντός Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι, το μέτρο αυτό θα ισχύσει και σε Κύπρο/ Ελλάδα, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία.