Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους - Τι γνωρίζουμε για την «πρώτη φάση» του σχεδίου Τραμπ

Η ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα. Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, σε κρίσιμα σημεία της πρότασης, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς και το ζήτημα της μελλοντικής διακυβέρνησης της Γάζας.

Συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο για να θέσει τη συμφωνία σε ψηφοφορία. Η έναρξη της πρώτης φάσης μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Όμηροι και κρατούμενοι

Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Γάζας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ανάμεικτες αντιδράσεις

Η συμφωνία προκάλεσε πανηγυρισμούς τόσο στη Γάζα όσο και στο Ισραήλ, ωστόσο κάτοικοι και από τις δύο πλευρές εξέφρασαν ανησυχία ότι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία ενδέχεται να μην επιτευχθεί τελικά.

