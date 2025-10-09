Ρεύμα: Εγκρίθηκαν κανονισμοί για τέλος κατανάλωσης 0.5 σέντ ανά κιλοβατώρα

Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή ενέργειας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας εξήγησε ότι το ύψος του τέλους κατανάλωσης καθορίζεται σε ετήσια βάση με κανονισμούς και ότι το ποσό που προβλέπεται στους υπό συζήτηση κανονισμούς, που τελικώς εγκρίθηκαν σήμερα, είναι το ίδιο με αυτό που εφαρμόζεται με βάση τους υπό κατάργηση κανονισμούς.

Το ύψος του τέλους κατανάλωσης καθορίζεται βάσει του εγκεκριμένου ποσού που περιλαμβάνεται για το τέλος κατανάλωσης στον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2025 και το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί ως τέλος κατανάλωσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ