Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙστορική μεταρρύθμιση στην Παιδεία – Το νέο σύστημα αξιολόγησης στο επίκεντρο της Βουλής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστορική μεταρρύθμιση στην Παιδεία – Το νέο σύστημα αξιολόγησης στο επίκεντρο της Βουλής

 10.10.2025 - 13:45
Ιστορική μεταρρύθμιση στην Παιδεία – Το νέο σύστημα αξιολόγησης στο επίκεντρο της Βουλής

Η ψήφιση του Σχεδίου Κανονισμών για το Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής θα σημάνει τον τερματισμό μιας εκκρεμότητας πέντε δεκαετιών «και θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα στον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με επίκεντρο τη μαθησιακή πορεία και την εξέλιξη των μαθητών», αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Προσθέτει πως η συμβολή όλων των θεσμικών και κοινωνικών εταίρων – συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και φορέων – είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας μεταρρύθμισης ιστορικού χαρακτήρα.

Σημειώνει ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων ως ύψιστη προτεραιότητα, ιδιαίτερα στην Παιδεία, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την κοινωνική πρόοδο και τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών.

«Με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπει προχώρησε σε εντατικό και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενσωματώνοντας ασφαλιστικές δικλείδες και πρόνοιες για την ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου», προσθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει το Υπουργείο, η συμβολή όλων των θεσμικών και κοινωνικών εταίρων – συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και φορέων – είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας μεταρρύθμισης ιστορικού χαρακτήρα.

«Μιας μεταρρύθμισης που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως τους μαθητές, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων
VIDEO: Σκηνή τρόμου σε κυπριακό φαράγγι - Φίνα… θηρίο έπεσε μπροστά στα μάτια εξερευνητών - «Προσπαθούμε να σώσουμε κεφάλια»
Φωτιά από… κερί στη Λευκωσία – Ένοικος τραυματίστηκε προσπαθώντας να τη σβήσει
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση
Χαμός με τη Μικαέλλα από την Κύπρο στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 εμφανισιακά το ραντεβού της
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες
Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ο κόσμος στην Κύπρο δεν αγαπά την Εθνική – Εύχομαι οι διεθνείς να ζήσουν σύντομα αυτά που έζησα εγώ»

 10.10.2025 - 13:40
Επόμενο άρθρο

Ανόρθωση: Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι εισφορές

 10.10.2025 - 13:47
Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Σε ισχύ τέθηκε η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς, τα στρατεύματα είχαν αναδιαταχθεί στην συμφωνηθείσα αρχική γραμμή αποχώρησης, αφού το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία χθες το βράδυ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

  •  10.10.2025 - 12:37
«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου - Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη - «Κρύβεται, φοβάται»

«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου - Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη - «Κρύβεται, φοβάται»

  •  10.10.2025 - 11:03
VIDEO: Drone «σχεδίασε» την σημαία της Τουρκίας στο FIR Λευκωσίας - Προκάλεσε αντιδράσεις

VIDEO: Drone «σχεδίασε» την σημαία της Τουρκίας στο FIR Λευκωσίας - Προκάλεσε αντιδράσεις

  •  10.10.2025 - 11:35
Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

Δύο σοβαρές υποθέσεις στις Κεντρικές Φυλακές – Η Νομική Υπηρεσία προχωρά σε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών

  •  10.10.2025 - 12:57
VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

  •  10.10.2025 - 11:15
Μπήκαν με τα αυτοκίνητα μέσα στην Αλυκή Λάρνακας – Βαρύ το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε

Μπήκαν με τα αυτοκίνητα μέσα στην Αλυκή Λάρνακας – Βαρύ το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε

  •  10.10.2025 - 11:31
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 10:22
Νόμπελ Ειρήνης 2025: Απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

  •  10.10.2025 - 12:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα