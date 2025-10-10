Ιστορική μεταρρύθμιση στην Παιδεία – Το νέο σύστημα αξιολόγησης στο επίκεντρο της Βουλής

Προσθέτει πως η συμβολή όλων των θεσμικών και κοινωνικών εταίρων – συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και φορέων – είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας μεταρρύθμισης ιστορικού χαρακτήρα.

Σημειώνει ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων ως ύψιστη προτεραιότητα, ιδιαίτερα στην Παιδεία, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την κοινωνική πρόοδο και τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών.

«Με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπει προχώρησε σε εντατικό και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενσωματώνοντας ασφαλιστικές δικλείδες και πρόνοιες για την ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου», προσθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει το Υπουργείο, η συμβολή όλων των θεσμικών και κοινωνικών εταίρων – συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και φορέων – είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας μεταρρύθμισης ιστορικού χαρακτήρα.

«Μιας μεταρρύθμισης που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως τους μαθητές, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής», καταλήγει.