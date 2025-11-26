Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

Η εικόνα έγινε σε λίγες ώρες viral, όχι μόνο για το προκλητικό παρκάρισμα αλλά και για το εμφανές χτύπημα στο πλάι του οχήματος, που πολλοί χρήστες δεν άργησαν να σχολιάσουν ειρωνικά.

Χαρακτηριστική είναι και η λεζάντα που επέλεξε να γράψει ο χρήστης που δημοσίευσε τη φωτογραφία: «Πόσα κιλά μαλ*κας πρέπει να είναι κάποιος για να παρκάρει έτσι;», βάζοντας από την αρχή φωτιά στη συζήτηση.

Κάποιοι χρήστες περιέγραψαν το περιστατικό ως «καθρέφτη της κυπριακής οδικής νοοτροπίας», ενώ άλλοι πέρασαν σε ακόμη πιο καυστικούς χαρακτηρισμούς, με έναν να γράφει: «Είμαστε η πιο άχρηστη φυλή στον κόσμο, καμπανόγαρος ο Κύπριος – δεν καταλαβαίνει τίποτα bisis Cyprus». Ένας άλλος χρήστης, δεν άφησε να περάσει απαρατήρητο το χτύπημα στην πόρτα του οχήματος: «Φαίνεται από την πόρτα πόσα κιλά ανάπηρος είναι», προκαλώντας νέο κύμα αντιπαράθεσης.