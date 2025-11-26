Ecommbx
Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

 26.11.2025 - 09:05
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει μια φωτογραφία που ανέβηκε στη σελίδα CY Police Checkpoint, δείχνοντας όχημα σταθμευμένο… οριζόντια πάνω στη γραμμή που χωρίζει δύο θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, στη Λεμεσό.

Η εικόνα έγινε σε λίγες ώρες viral, όχι μόνο για το προκλητικό παρκάρισμα αλλά και για το εμφανές χτύπημα στο πλάι του οχήματος, που πολλοί χρήστες δεν άργησαν να σχολιάσουν ειρωνικά.

Χαρακτηριστική είναι και η λεζάντα που επέλεξε να γράψει ο χρήστης που δημοσίευσε τη φωτογραφία: «Πόσα κιλά μαλ*κας πρέπει να είναι κάποιος για να παρκάρει έτσι;», βάζοντας από την αρχή φωτιά στη συζήτηση.

Κάποιοι χρήστες περιέγραψαν το περιστατικό ως «καθρέφτη της κυπριακής οδικής νοοτροπίας», ενώ άλλοι πέρασαν σε ακόμη πιο καυστικούς χαρακτηρισμούς, με έναν να γράφει: «Είμαστε η πιο άχρηστη φυλή στον κόσμο, καμπανόγαρος ο Κύπριος – δεν καταλαβαίνει τίποτα bisis Cyprus». Ένας άλλος χρήστης, δεν άφησε να περάσει απαρατήρητο το χτύπημα στην πόρτα του οχήματος: «Φαίνεται από την πόρτα πόσα κιλά ανάπηρος είναι», προκαλώντας νέο κύμα αντιπαράθεσης.

VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

Η πολιτική κινητικότητα που προέκυψε από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, περί «τεράστιου περιθωρίου συνεργασίας» με τη ΔΗΠΑ, έχει προκαλέσει σημαντικές εντάσεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο.

