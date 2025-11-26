Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

 26.11.2025 - 09:04
VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

Ζημιές σε στέγες σπιτιών, πτώσεις δέντρων και καταστροφές σε φωτοβολταϊκά και θερμοσίφωνες, προκλήθηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες (25/11) το μεσημέρι την Κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η κάτοικος του Αυγόρου, Γεωργία Γεωργίου ανέφερε ότι έχει φύγει η στέγη του σπιτιού της, με τις ζημιές να ανέρχονται στις 15 χιλιάδες ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Έφερε τα πάνω κάτω - «Πέταξαν» φωτοβολταϊκά, ξεκόλλησαν τούβλα από τις στέγες – Φωτογραφίες

«Μόλις είχαμε παρκάρει και ξεκίνησε ο ανεμοστρόβιλος. Ήταν άσχημη εμπειρία, η μπροστινή μας η στέγη έλειπε σχεδόν όλη. Μετά από λίγο αρχίσαν τα νερά και επειδή δεν έχει μπετόν η στέγη μας και όταν άρχισαν τα νερά ήταν σαν να βρισκόμαστε έξω το ένα το δωμάτιο καταστράφηκε», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε η κα. Γεωργία, «ο ανεμοστρόβιλος μας ακολουθούσε. Εμείς προσπαθούσαμε να τον αποφύγουμε αλλά τελικά ήρθε και μας βρήκε».

Η ίδια δηλώνει σοκαρισμένη γιατί «ήταν πολύ συγκλονιστικό το τι ζήσαμε κοιμηθήκαμε με την έννοια. Ήταν πολύ τρομαχτικό».

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Από πλευράς του ο Αντιδήμαρχος Αυγόρου Παναγής Μιχαήλας δήλωσε ότι οι σκηνές που καταγράφηκαν ήταν απίστευτες, «ήταν μια τραγωδία».

«Απουσίαζα όταν έγινε το περιστατικό, μετά που επέστρεψα ενημερώθηκα. Οι κάτοικοι ήταν φοβισμένοι γι’ αυτό μείναμε και εμείς έκπληκτοι. Μίλησα και με τον έπαρχο και ήρθε συνεργείο και είδαν κάποια υποστατικά. Σήμερα θα συνεχίσει η καταγραφή ζημίων», πρόσθεσε.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Η πολιτική κινητικότητα που προέκυψε από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, περί «τεράστιου περιθωρίου συνεργασίας» με τη ΔΗΠΑ, έχει προκαλέσει σημαντικές εντάσεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο.

