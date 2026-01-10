Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο "Ειπώθηκαν ή δεν ειπώθηκαν;" και αναφέρει ότι υπάρχει απαίτηση για διαφάνεια, παύσεις και διερεύνηση του επίμαχου βίντεο. Αλλού αναφέρεται στις καταγγελίες της ΕΚΑ για παραχώρηση νερού στα γήπεδα γκολφ με την Υπουργό Γεωργίας, όπως γράφει, να μην ήταν σε θέση να διαβεβαιώσει. Η "Α" γράφει επίσης ότι η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την ExxonMobil αλλά το ερώτημα είναι σε ποια τεμάχια θα στείλουν γεωτρύπανα.

"Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ο Πρόεδρος" είναι ο τίτλος του κύριου θέματος του "Πολίτη" που γράφει ότι ο ΠτΔ έδωσε πλήρη κάλυψη στον σύγαμπρο και στενό συνεργάτη του για τις διευκολύνσεις που υποσχόταν. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ ότι στο μάτι του κυκλώνα είναι ξανά και το ταμείο της Πρώτη Κυρίας με αφορμή τα όσα δημοσιεύτηκαν στο βίντεο. Ο "Π" αναφέρεται αλλού στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες για την οικονομική κρίση στο Ιράν.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ειδικοί δείχνουν ρωσική προέλευση" γράφει στο κύριό του θέμα ότι το βίντεο αποδίδεται σε γνωστή ''επιχείρηση'' δολοφονίας χαρακτήρων. Γράφει σε άλλο θέμα ότι σε 4 χρόνια παρουσίας των καμερών στους δρόμους, επιδόθηκαν 773,000 εδώδικα. Ο "Φ" γράφει επίσης ότι φτάνει στην Κύπρο το Κολέγιο των Επιτρόπων για ειδική σύνοδο στη Λεμεσό.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Αλισβερίσια διαπλοκής και διαφθοράς" και αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ ζητά καταλογισμό πολιτικών ευθυνών και αυτεπάγγελτη έρευνα για πρακτικές που πλήττουν τη Δημοκρατία. Γράφει σε άλλο θέμα για τις καταγγελίες για παραχώρηση νερού για τα γήπεδα γκολφ. Αναφέρεται επίσης στις καιρικές συνθήκες στην Κύπρο αυτές τις μέρες.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο "Φέρτε αποδείξεις καλεί ο Πρόεδρος" και αναφέρεται στις χθεσινές δηλώσεις του ΠτΔ ότι όποιος έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Γράφει εξάλλου ότι προχωρεί η κατασκευή του κρεματορίου στην Κύπρο μετά από συμφωνία χθες της Κυπριακής Εταιρείας Αποτέφρωσης και της ευρωπαϊκής εταιρείας Funecap. Aναφέρει αλλού ότι η υπόθεση του παράνομου ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη πήρε το δρόμο της διερεύνησης από την Αστυνομία.