Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου

 10.01.2026 - 09:17
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου

Ο απόηχος της δημοσίευσης του βίντεο με ισχυρισμούς για παράνομες χρηματοδοτήσεις στο οποίο εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, απασχολεί τα σημερινά πρωτοσέλιδα, τα οποία δημοσιεύουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις των κομμάτων.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο "Ειπώθηκαν ή δεν ειπώθηκαν;" και αναφέρει ότι υπάρχει απαίτηση για διαφάνεια, παύσεις και διερεύνηση του επίμαχου βίντεο. Αλλού αναφέρεται στις καταγγελίες της ΕΚΑ για παραχώρηση νερού στα γήπεδα γκολφ με την Υπουργό Γεωργίας, όπως γράφει, να μην ήταν σε θέση να διαβεβαιώσει. Η "Α" γράφει επίσης ότι η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την ExxonMobil αλλά το ερώτημα είναι σε ποια τεμάχια θα στείλουν γεωτρύπανα.

"Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ο Πρόεδρος" είναι ο τίτλος του κύριου θέματος του "Πολίτη" που γράφει ότι ο ΠτΔ έδωσε πλήρη κάλυψη στον σύγαμπρο και στενό συνεργάτη του για τις διευκολύνσεις που υποσχόταν. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ ότι στο μάτι του κυκλώνα είναι ξανά και το ταμείο της Πρώτη Κυρίας με αφορμή τα όσα δημοσιεύτηκαν στο βίντεο. Ο "Π" αναφέρεται αλλού στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες για την οικονομική κρίση στο Ιράν.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ειδικοί δείχνουν ρωσική προέλευση" γράφει στο κύριό του θέμα ότι το βίντεο αποδίδεται σε γνωστή ''επιχείρηση'' δολοφονίας χαρακτήρων. Γράφει σε άλλο θέμα ότι σε 4 χρόνια παρουσίας των καμερών στους δρόμους, επιδόθηκαν 773,000 εδώδικα. Ο "Φ" γράφει επίσης ότι φτάνει στην Κύπρο το Κολέγιο των Επιτρόπων για ειδική σύνοδο στη Λεμεσό.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Αλισβερίσια διαπλοκής και διαφθοράς" και αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ ζητά καταλογισμό πολιτικών ευθυνών  και αυτεπάγγελτη έρευνα για πρακτικές που πλήττουν τη Δημοκρατία. Γράφει σε άλλο θέμα για τις καταγγελίες για παραχώρηση νερού για τα γήπεδα γκολφ. Αναφέρεται επίσης στις καιρικές συνθήκες στην Κύπρο αυτές τις μέρες.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο "Φέρτε αποδείξεις καλεί ο Πρόεδρος" και αναφέρεται στις χθεσινές δηλώσεις του ΠτΔ ότι όποιος έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Γράφει εξάλλου ότι προχωρεί η κατασκευή του κρεματορίου στην Κύπρο μετά από συμφωνία χθες της Κυπριακής Εταιρείας Αποτέφρωσης και της ευρωπαϊκής εταιρείας Funecap. Aναφέρει αλλού ότι η υπόθεση του παράνομου ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη πήρε το δρόμο της διερεύνησης από την Αστυνομία.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικούς τριγμούς προκαλεί η δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο εμφανίστηκε προχθες το απόγευμα από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson και περιλαμβάνει συνομιλίες που παραπέμπουν σε ζητήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε ευρύτερες αναφορές γύρω από τη λειτουργία του Προεδρικού.

