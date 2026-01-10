Ecommbx
Στα χέρια της Αστυνομίας καταζητούμενος 27χρονος – Διάρρηξεις, κλοπές και παράνομες συναλλαγές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 10.01.2026 - 08:58
Εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη λίγο μετά τις 8.00 χθες το βράδυ, άντρας ηλικίας 27 ετών, ο οποίος καταζητείτο σε σχέση με διερευνώμενες υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής, και υπόθεσης κλοπής χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό, που διαπράχθηκαν στη Λευκωσία.

Πρόκειται για μία υπόθεση διάρρηξης γραφείων λογιστηρίου στη Λευκωσία, που διαπράχθηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23 Δεκεμβρίου και 03 Ιανουαρίου και για μία υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, στον Στρόβολο, που διαπράχθηκε το βράδυ μεταξύ της 5ης και 6ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, από το λογιστήριο κλάπηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ενώ από την κατοικία κλάπηκαν, χρηματικό ποσό και ένα πορτοφόλι, που περιείχε δύο τραπεζικές κάρτες. Μία από τις τραπεζικές κάρτες χρησιμοποιήθηκε παράνομα μετά την κλοπή της, για πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού σε καφετέρια στη Λευκωσία.

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων από το ΤΑΕ Λευκωσίας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 27χρονου. Εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης του, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, φωτογραφία και τα στοιχεία του δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, την Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου, 2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Yπενθυμίζεται οτι γύρω στις 8.15 το βράδυ της Παρασκευής, μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων – ΟΠΟΔ, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, ανέκοψαν για έλεγχο τον 27χρονο, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου. Τα μέλη του ΟΠΟΔ οδήγησαν τον 27χρονο στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου και προχώρησαν στη σύλληψη του, δυνάμει των δικαστικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί εναντίον του. Μετά και τον εντοπισμό του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των στοιχείων του είναι αχρείαστη.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ παράλληλα, εναντίον του 27χρονου διερευνάται και υπόθεση παραβάσεων τροχαίας, αφού όπως διαπιστώθηκε από τα μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, κατά τον εντοπισμό του στον αυτοκινητόδρομο, ο 27χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης.

 

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικούς τριγμούς προκαλεί η δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο εμφανίστηκε προχθες το απόγευμα από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson και περιλαμβάνει συνομιλίες που παραπέμπουν σε ζητήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε ευρύτερες αναφορές γύρω από τη λειτουργία του Προεδρικού.

