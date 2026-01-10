Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν πήραν ανάσα οι Πυροσβέστες: Πτώσεις δέντρων και φωτιά σε όχημα μέσα σε 24 ώρες - Δεκάδες επεμβάσεις παγκύπρια

 10.01.2026 - 08:18
Δεν πήραν ανάσα οι Πυροσβέστες: Πτώσεις δέντρων και φωτιά σε όχημα μέσα σε 24 ώρες - Δεκάδες επεμβάσεις παγκύπρια

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρινόμενη συνολικά σε 48 περιστατικά παγκύπρια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Όπως δήλωσε, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί κλήθηκαν να διαχειριστούν 12 πυρκαγιές και 36 ειδικές εξυπηρετήσεις, με σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων να συνδέεται με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν σε διάφορες περιοχές.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η δραστηριότητα στην επαρχία Λευκωσίας, όπου οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας και Στροβόλου ανταποκρίθηκαν σε 17 περιστατικά, κυρίως για πτώσεις ή μετακινήσεις δέντρων (13 περιπτώσεις), καθώς και για μετακίνηση τέντας σε συνδυασμό με σύρματα της ΑΗΚ. Στην επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό πτώσης δέντρου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό επεισοδίων λόγω καιρού στα 24 παγκύπρια.

Παράλληλα, στις 20:57, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού κλήθηκαν να επέμβουν σε πυρκαγιά σε ημιφορτηγό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης της εκκλησίας του Άγιος Μάμας Λεμεσού. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην καμπίνα του οχήματος, ενώ για την κατάσβεση ανταποκρίθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο όχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με τον κ. Κεττή να αναφέρει ότι θα ακολουθήσει διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων, και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αποφυγή κινδύνων.

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικούς τριγμούς προκαλεί η δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο εμφανίστηκε προχθες το απόγευμα από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson και περιλαμβάνει συνομιλίες που παραπέμπουν σε ζητήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε ευρύτερες αναφορές γύρω από τη λειτουργία του Προεδρικού.

