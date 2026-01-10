Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας τη νύχτα: Πέντε συλλήψεις, δεκάδες καταγγελίες και μπλόκα παντού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας τη νύχτα: Πέντε συλλήψεις, δεκάδες καταγγελίες και μπλόκα παντού

 10.01.2026 - 09:38
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας τη νύχτα: Πέντε συλλήψεις, δεκάδες καταγγελίες και μπλόκα παντού

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν δύο πρόσωπα, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, εναντίο των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για υποθέσεις διάρρηξης κτηρίου και κλοπής αντίστοιχα. Στην επαρχία Πάφου, συνελήφθη ένα πρόσωπο, σχετικά με υπόθεση πρόκλησης ανησυχίας. Συνελήφθησαν επίσης άλλα δύο πρόσωπα για το αυτόφωρο αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 730 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 910 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν συνολικά έξι καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 216 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 38 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε νάρκοτεστ. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ξεπέρασαν τους 580. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου

 10.01.2026 - 09:17
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Έντονες αντιδράσεις και πολιτικούς τριγμούς προκαλεί η δημοσιοποίηση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο εμφανίστηκε προχθες το απόγευμα από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson και περιλαμβάνει συνομιλίες που παραπέμπουν σε ζητήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε ευρύτερες αναφορές γύρω από τη λειτουργία του Προεδρικού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το επίμαχο βίντεο: Το παρασκήνιο, οι έρευνες και οι τοποθετήσεις

  •  10.01.2026 - 08:00
Tρόμος στην Πάφο: Έστρεψε όπλο σε θηροφύλακες και το έβαλε στα πόδια

Tρόμος στην Πάφο: Έστρεψε όπλο σε θηροφύλακες και το έβαλε στα πόδια

  •  10.01.2026 - 07:33
Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

  •  10.01.2026 - 07:28
Συναγερμός τη νύχτα: Φωτιά σε όχημα έξω από κατοικία 40χρονου

Συναγερμός τη νύχτα: Φωτιά σε όχημα έξω από κατοικία 40χρονου

  •  10.01.2026 - 07:50
Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

  •  10.01.2026 - 07:24
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Ιανουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Ιανουαρίου

  •  10.01.2026 - 07:48
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Ζούσε 2 χρόνια φοβισμένη στον δρόμο στην Κύπρο: Η ιστορία της Bella – Το σκυλάκι που συγκλόνισε τα social

Ζούσε 2 χρόνια φοβισμένη στον δρόμο στην Κύπρο: Η ιστορία της Bella – Το σκυλάκι που συγκλόνισε τα social

  •  10.01.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα