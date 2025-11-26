Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν

 26.11.2025 - 06:35
Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, με απόσπαση χρημάτων μέσω ψευδών παραστάσεων, διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους πέραν των 13 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, από εκπρόσωπο εταιρείας στη Λευκωσία. Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 20 Οκτωβρίου, η εταιρεία έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο φαινόταν να είχε σταλεί από συνεργάτιδα εταιρεία και στο οποίο αναφερόταν ότι, θα έπρεπε να αποπληρωθεί τιμολόγιο, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών.

Η εταιρεία προχώρησε σε πληρωμή, με έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 13,030 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό, σε τράπεζα άλλης ευρωπαϊκής χώρας, που αναφερόταν στο μήνυμα. Ωστόσο, μετά από επικοινωνία με τη συνεργάτιδα εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι, ουδέποτε η συνεργάτιδα εταιρεία είχε στείλει το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο φαίνεται να αποστάληκε από δράστες απάτης, οι οποίοι είχαν παράνομα αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παραπονούμενης εταιρείας.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, προτού οι πολίτες προχωρήσουν στην εξόφληση τιμολογίων, να προχωρούν πάντοτε σε επαλήθευση του μηνύματος, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Η πολιτική κινητικότητα που προέκυψε από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, περί «τεράστιου περιθωρίου συνεργασίας» με τη ΔΗΠΑ, έχει προκαλέσει σημαντικές εντάσεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο.

