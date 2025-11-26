Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Κρίση θεσμών και απουσία ευθύνης» και γράφει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκει καταφύγιο στην προεκλογική ατζέντα και τα κόμματα εγκλωβίστηκαν στην διαρροή και έχασαν την ουσία, με αφορμή την πρόθεση παραίτησης από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Αλλού γράφει ότι ο Ζελένσκι είπε "ναι" στο ειρηνευτικό σχέδιο και ότι επιταχυνονται οι διαβουλεύσεις Ζελένσκι - Τραμπ. Η "Α" προβάλλει επίσης τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από ανεμοστρόβιλο στο χωριό Αυγόρου.

«Αναδιανομή για υψηλότερες συντάξεις» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που αποκαλύπτει τη συνταγή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης με στοχευμένη αναδιανομή εισοδήματος και γράφει ότι η τεχνική εργασία των νομοσχεδίων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Αλλού προβάλλει την υπόθεση της πρόθεσης παραίτησης από τον Βοηθό ΓΕ γράφοντας ότι το σκηνικό δεν ξεκαθαρίζει. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βηρυτό και γράφει ότι Κύπρος-Λίβανος υπογράφουν συμφωνία για ΑΟΖ.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Χιλιάδες μαθητές σε σχολική βία» και αναφέρεται σε στοιχεία που καταγράφονται σε έκθεση με βάση τα οποία 4.749 μαθητές Μέσης εμπλέκονται σε περιστατικά και 2.522 ήταν θύματα. Ο «Φ» προβάλλει αλλού τις καταστροφές στο Αυγόρου και σε άλλες περιοχές. Γράφει σε άλλο θέμα ότι τα νοσοκομεία είναι ξανά υπό την απειλή απεργιών με αιτήματα για επιπρόσθετους νοσηλευτές.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;» γράφει στο κύριό της θέμα ότι νίπτει τας χείρας του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλώντας τους ανεξάρτητους θεσμούς να τα βρουν μεταξύ τους. Η "Χ" προβάλλει σε άλλο ρεπορτάζ τις επισημάνσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας για το έργο στο Ζύγι. Γράφει επίσης ότι το ΑΚΕΛ καταθέτει πρόταση νόμου για φρένο σε άναρχη εγκατάσταση ΑΠΕ.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" στεγάζει το κύριό του θέμα κάτω από τον τίτλο «Ονόματα αποβιωσάντων σε συμβόλαια ενοικίασης» και αναφέρεται στα όσα λέχθηκαν χθες στην επιτροπή προσφύγων για τις τ/κ περιουσίες (ΣΣ τα στοιχεία που ακούστηκαν στην συνεδρίαση διαψεύστηκαν αργότερα από το ΥΠΕΣ). Αναφέρεται αλλού στην ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Επίσης προβάλλει την υπόθεση με την πρόθεση παραίτησης από τον Βοηθό ΓΕ και την ανακοίνωση χθες της Αρχής κατά της διαφθοράς.

Η «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Επενδυτικό σαφάρι ΧΑΚ στην Αθήνα» αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι αναμένεται ότι θα συμβάλει στο να διερευνηθούν περαιτέρω οι προοπτικές των εισηγμένων εταιρειών. Αλλού αναφέρει ότι η Ερμού στην Αθήνα είναι ο 150ς ακριβότερος δρόμος στον κόσμο. Γράφει επίσης ότι πριν το τέλος του έτους έρχεται νέο σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση.