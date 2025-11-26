Ecommbx
Σαλαμίνα: Τα «μοιραία» λάθη της 46χρονης που σκότωσε την πεθερά της
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Τα «μοιραία» λάθη της 46χρονης που σκότωσε την πεθερά της

 26.11.2025 - 08:09
Σαλαμίνα: Τα «μοιραία» λάθη της 46χρονης που σκότωσε την πεθερά της

Δυο «μοιραία» λάθη φαίνεται πως είχε κάνει η 46χρονη που συνελήφθη για την άγρια δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα και ήταν εκείνα που έκαναν τους αστυνομικούς να φτάσουν στα ίχνη της και να αποσπάσουν τελικά την ομολογία της σήμερα το πρωί.

Το πρώτο ήταν πως χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο που της είχε παραχωρήσει ο πατέρας της για να προσεγγίσει τη μονοκατοικία της πεθεράς της και στη συνέχεια για να αποχωρήσει, αφού είχε διαπράξει το έγκλημα με την κάμερες ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αρχές να την «πιάνουν» να απομακρύνεται με κατεύθυνση προς το σπίτι της.

Το δεύτερο λάθος που την «ξεσκέπασε» φαίνεται πως ήταν το γεγονός ότι δεν υπολόγισε πως η εξωτερική κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του θύματος, παρόλο που την είχε μετακινήσει ώστε να μην γράφει εικόνα, κατέγραψε τον ήχο.

Με τα μαρτυρικά τελευταία λεπτά της ηλικιωμένης να είναι συγκλονιστικά, αυτό φαίνεται να καταρρίπτει και τους ισχυρισμούς της ότι την σκότωσε γιατί φοβήθηκε πως θα την αναγνώριζε το θύμα.

Υπενθυμίζεται ότι η συλληφθείσα, αποδέχτηκε τις σε βάρος της κατηγορίες και περιέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες, με λεπτομέρεια τις πράξεις της.

Φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι οδηγήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας «αφενός λόγω του σοβαρού οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει και αφετέρου λόγω του εθισμού της στον τζόγο».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δεν κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το θύμα, καθώς δεν βρήκε κάποιο χρηματικό ποσό μέσα στην μονοκατοικία.

Αύριο το πρωί, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί.

ΠΗΓΗ: In.gr

 

