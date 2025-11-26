Οργή για βίντεο με «δασκάλα της χρονιάς» να χτυπάει 22 φορές με ζώνη τον γιο της επειδή δεν έκανε τις δουλειές που του είπε

Στο βίντεο φαίνεται η εκπαιδευτικός η οποία είχε τιμηθεί κάποτε ως «δασκάλα της χρονιάς» στην Αλαμπάμα, να χτυπάει περισσότερες από 20 φορές με τη ζώνη τον 12χρονο.

Μετά τον ξυλοδαρμό, μάλιστα, η 44χρονη άρπαξε από τα μαλλιά το αγόρι και το πέταξε στο πάτωμα.





Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σκόπιμη κακοποίηση παιδιού κάτω των 18 ετών.

Το βίντεο δημοσίευσε, μάλιστα, ο 24χρονος γιος της όταν του το έστειλε ένα από τα αδέλφια του. Όπως εξήγησε «δεν ένιωθα ότι έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο ή να συμπεριφέρεται έτσι στους μικρούς μου αδελφούς. Ξέρετε, μου το έκανε αυτό όλη μου τη ζωή, και τώρα είμαι 24 ετών.



Παράλληλα οι υπεύθυνοι του σχολείου Cottage Hill Christian Academy αποφάσισαν την απόλυσή της εκπαιδευτικού.





Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σκόπιμη κακοποίηση παιδιού κάτω των 18 ετών

«Η πειθαρχία υποτίθεται ότι είναι για να διορθώνει τα πράγματα. Αυτό ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια. Το να τον αρπάζει από τα μαλλιά και να φωνάζει και να βρίζει με τον τρόπο που το έκανε, ενώ εργάζεται σε χριστιανικό σχολείο, το θεώρησα αποκρουστικό. Είναι αηδιαστικό να βλέπεις κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο στο παιδί του» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα