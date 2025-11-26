Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΗ κοινή τροφή που πρέπει να αποφύγετε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου
ΥΓΕΙΑ

Η κοινή τροφή που πρέπει να αποφύγετε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου

 26.11.2025 - 08:26
Η κοινή τροφή που πρέπει να αποφύγετε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου

Μάθετε ποια τρόφιμα είναι καλύτερα να περιορίσετε και πώς να προστατεύσετε την υγεία σας μέσα από μικρές αλλαγές στη διατροφή.

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική μας υγεία και ορισμένα τρόφιμα μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, καθιστώντας πιο σημαντικό από ποτέ να κατανοήσουμε πώς οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ευεξία.

Ενώ αυτό το συγκεκριμένο τρόφιμο μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, η έρευνα δείχνει ότι ακόμη και μικρές ποσότητες που καταναλώνονται τακτικά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων τύπων καρκίνου.

Πιο συγκεκριμένα το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο σημειώνει ότι ακόμα και μικρές ποσότητες επεξεργασμένου κρέατος που καταναλώνονται τακτικά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν το μπέικον, το λουκάνικο, τα χοτ ντογκ, το ζαμπόν και τα αλλαντικά όπως το σαλάμι. Αν συμπεριλαμβάνετε συχνά αυτά τα κρέατα στο πρωινό σας, στα σάντουιτς ή στα γεύματά σας, σκεφτείτε να τα αντικαταστήσετε με εναλλακτικές λύσεις όπως κοτόπουλο ή φρεσκοκομμένη γαλοπούλα.

Τα επεξεργασμένα κρέατα που καπνίζονται, ωριμάζουν, αλατίζονται ή παρασκευάζονται με προσθήκη νιτρωδών μπορούν να σχηματίσουν ενώσεις που μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη καρκίνου. Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου αναφέρει επίσης στοιχεία που συνδέουν το επεξεργασμένο κρέας με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου. Επίσης πολλά αλλαντικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία συνδέονται με παράγοντες όπως ο υψηλότερος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων, η υψηλότερη χοληστερόλη και η υψηλότερη αρτηριακή πίεση. Από την άλλη, το κρέας που έχει καταψυχθεί ή υποστεί μηχανική επεξεργασία όπως κοπή και τεμαχισμός θεωρείται μη επεξεργασμένο.

Επιβλαβείς χημικές ουσίες στα επεξεργασμένα κρέατα

Νιτροζαμίνες

Οι νιτροζαμίνες είναι καρκινογόνες ουσίες και θεωρούνται υπεύθυνες για μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος. Σχηματίζονται από τον νιτρίτη (νιτρίτης νατρίου) που προστίθεται στα προϊόντα. Χρησιμοποιείται για:

Διατήρηση του κόκκινου/ροζ χρώματος του κρέατος

Βελτίωση της γεύσης

Αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων

Οι νιτροζαμίνες σχηματίζονται κυρίως όταν τα προϊόντα κρέατος εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία, όπως το τηγάνισμα ή το ψήσιμο στη σχάρα. Μελέτες σε ζώα και παρατηρητικές μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν ότι μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του στομάχου και του εντέρου.

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)

Το κάπνισμα κρέατος, μαζί με αλάτισμα και ξήρανση, δημιουργεί τους PAHs. Αυτοί σχηματίζονται όταν οργανικά υλικά καίγονται και μεταφέρονται στην επιφάνεια του κρέατος. Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι μερικοί PAHs μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.

Ετεροκυκλικές Αμίνες (HCAs)

Σχηματίζονται όταν το κρέας ή το ψάρι μαγειρεύεται σε υψηλή θερμοκρασία (τηγάνισμα, ψήσιμο στη σχάρα). Υψηλές ποσότητες προκαλούν καρκίνο σε ζώα, ενώ παρατηρητικές μελέτες στον άνθρωπο δείχνουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου σε κόλον, μαστό και προστάτη. Η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος σε μέτριες ποσότητες μειώνει τον κίνδυνο.

Χλωριούχο νάτριο (Αλάτι)

Τα προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος είναι συχνά υψηλά σε αλάτι. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να συμβάλλει στην υπέρταση, καρδιοπάθειες και καρκίνο στομάχου. Το αλάτι μπορεί επίσης να αυξήσει την ανάπτυξη του Helicobacter pylori, ενός βακτηρίου που προκαλεί έλκη και αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου στομάχου.

Εν κατακλείδι το επεξεργασμένο κρέας περιέχει χημικές ουσίες που δεν υπάρχουν στο φρέσκο κρέας και πολλές από αυτές είναι επιβλαβείς για την υγεία. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, ιδιαίτερα καρκίνου. Ωστόσο, η περιστασιακή κατανάλωση είναι ασφαλής, αρκεί να μην κυριαρχεί στη διατροφή σας. Να θυμάστε ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη. Μικρές αλλαγές, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά με την πάροδο του χρόνου—χωρίς να θυσιάζεται η γεύση ή η απόλαυση

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργή για βίντεο με «δασκάλα της χρονιάς» να χτυπάει 22 φορές με ζώνη τον γιο της επειδή δεν έκανε τις δουλειές που του είπε
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Έρχεται η κακοκαιρία ADEL με βροχές και καταιγίδες - Πώς θα επηρεάσει την Κύπρο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αριστοτέλη - Απουσιάζει από την οικία του στον Στρόβολο - Δείτε φωτογραφία
Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν
Τσάκωσαν διαρρήκτη μέσα σε κατοικία - «Έμπλεξε» με αυτό που εντοπίστηκε στην κατοχή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: «Δεν θα αφήσει ξεκρέμαστο τον Απόλλωνα ο Κίρζης» - Σχόλιο για το ναυάγιο με Κρεκ

 26.11.2025 - 08:14
Επόμενο άρθρο

Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

 26.11.2025 - 08:37
Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

Η πολιτική κινητικότητα που προέκυψε από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, περί «τεράστιου περιθωρίου συνεργασίας» με τη ΔΗΠΑ, έχει προκαλέσει σημαντικές εντάσεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

  •  26.11.2025 - 06:24
Στον Λίβανο για σημαντικές ανακοινώσεις στην ενέργεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στον Λίβανο για σημαντικές ανακοινώσεις στην ενέργεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  26.11.2025 - 06:49
VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

  •  26.11.2025 - 09:04
«Πνίγονται» στα έξοδα οι Κύπριοι: «Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα» - Χουβαρντάδες όμως τις γιορτές

«Πνίγονται» στα έξοδα οι Κύπριοι: «Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα» - Χουβαρντάδες όμως τις γιορτές

  •  26.11.2025 - 06:28
Black Friday: Οι «παγίδες» που εντοπίζονται στα καταστήματα - Τι πρέπει να προσέξεις για ασφαλείς αγορές

Black Friday: Οι «παγίδες» που εντοπίζονται στα καταστήματα - Τι πρέπει να προσέξεις για ασφαλείς αγορές

  •  26.11.2025 - 06:26
Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

  •  26.11.2025 - 09:05
Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

  •  26.11.2025 - 08:37
Ποιος θα βοηθήσει τον Βοηθό;

Ποιος θα βοηθήσει τον Βοηθό;

  •  25.11.2025 - 20:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα