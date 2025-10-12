Ανδρέας Μιχαηλίδης: «Ο κύκλος μου στον ΔΗΣΥ έχει κλείσει» – Η συγκινητική του ανάρτηση

Ο κ. Μιχαηλίδης, σε μήνυμά του μετά το πέρας των εσωκομματικών διαδικασιών, ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψηφίους και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν στην προσπάθειά του, σημειώνοντας παράλληλα ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος του στον ΔΗΣΥ.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Οι εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ έχουν τελειώσει και το ψηφοδέλτιο για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές έχει πάρει την τελική του μορφή. Εύχομαι σε όλες και όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν με τη ψήφο τους και όσους βοήθησαν αυτήν τη σύντομη μου προσπάθεια.

Ο κύκλος μου στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχει κλείσει, κρατώ δε τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές!

Ευχαριστώ τον Ύψιστο που μου δίνει υγεία και μού έχει χαρίσει μια εξαιρετική σύζυγο, τέσσερα υπέροχα παιδιά, πέντε καταπληκτικά εγγονάκια και πολλούς καλούς φίλους!»

Η ανάρτηση του κ. Μιχαηλίδη προκάλεσε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις στα πολιτικά πηγαδάκια, καθώς πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά στελέχη του ΔΗΣΥ, με πολυετή παρουσία τόσο στα κομματικά δρώμενα όσο και σε δημόσιους οργανισμούς.