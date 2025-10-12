Κίτρινη προειδοποίηση: Πλημμύρες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι – Δες ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Τοπικές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν το νησί την Κυριακή (12/10), εκ των οποίων κάποιες από αυτές θα είναι έντονες κατά το δεύτερο μισό της ημέρας κυρίως στις περιοχές με κίτρινη απόχρωση στον πιο κάτω χάρτη. Οι συνθήκες της ατμόσφαιρας κατά τις ώρες που θα επηρεαστούμε από καταιγίδες θα υποστηρίζουν την εκδήλωση μονοκυτταρικών καταιγίδων (Pulse Severe) και πολυκυτταρικών καταιγίδών. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης είναι κυρίως οι ισχυρές βροχοπτώσεις, πολύ ισχυροί ριπαίοι ανέμοι και χαλάζι που θα φτάνει ή και θα ξεπερνά ελαφρώς τα 2 εκατοστά με πιθανότητα χαλαζοστρώσεων. Τοπικά, λόγω της έντασης και της επιμονής των καταιγίδων πάνω από συγκεκριμένες περιοχές, οι ποσότητες βροχής πιθανόν να φτάνουν ή και να υπερβαίνουν τα 45 χιλιοστά σε διάστημα 1 ώρας ή τα 55 χιλιοστά σε διάστημα 3 ωρών στα ορεινά/ημιορεινά και κυρίως σε ανατολικά – νοτιοανατολικά τμήματα της οροσειράς του Τροόδους, ενώ οι ποσότητες βροχής πιθανόν να φτάνουν ή και να υπερβαίνουν τα 30 χιλιοστά σε διάστημα 1 ώρας, ή τα 40 χιλιοστά σε διάστημα 3 ωρών σε πεδινές περιοχές του εσωτερικού και πεδινές/παράλιες περιοχές στα νότια και νοτιοανατολικά.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν τοπικά το νησί, πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο λόγω συσσώρευσης νερού και χαλαζιού στο οδόστρωμα, κατολισθήσεων και υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων. Επίσης είναι πιθανό να παρατηρηθούν μεμονωμένες πλημμύρες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες και περιουσίες, ενώ το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό για να μη θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο.

Ισχύει από: 13:00 Τ.Ω, 12/10/2025. Μέχρι 17:30 Τ.Ω, 12/10/2025

Ώρα έκδοσης: 10:35 Τ.Ω, 12/10/2025

Η πιο πάνω προειδοποίηση ισχύει για τις περιοχές που βρίσκονται στον κίτρινο χρωματισμό, όπως βλέπετε στον πιο κάτω χάρτη. Υπενθυμίζουμε ότι τα έντονα φαινόμενα θα είναι τοπικά και δεν θα σημαίνει ότι θα επηρεαστούν από έντονες καταιγίδες όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε κίτρινο πλαίσιο.