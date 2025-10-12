ΠτΔ: Μεταβαίνει στην Αίγυπτο μετά την πρόσκληση Τραμπ - Παρουσιάζει πλάνο ανοικοδόμησης της Γάζας

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο ηρώων της κοινότητας Σαράντι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε χθες και θα έχει και σήμερα με ηγέτες κρατών, είπε ότι «χθες μίλησα με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα θα μιλήσω με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Όπως είπε, «θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Αμερικανό Πρόεδρο κ. Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για το γεγονός ότι προσκάλεσαν τη χώρα μας να παρευρεθεί στη σχετική τελετή που θα γίνει για τη Γάζα αύριο. Θεωρώ- λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχουν προσκληθεί μόνο 22 χώρες, μαζί με τους θεσμούς- την πρόσκληση ως αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, αναγνώριση του τι πράξαμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και την ίδια στιγμή, ως ένδειξη και του τι αναμένεται από εμάς από τη διεθνή κοινότητα. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο που θα αναπτύξουμε στη σχετική τελετή που θα γίνει στην Αίγυπτο, σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Γάζας. Θέλουμε κυπριακές εταιρείες να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της χώρας, θέλουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να έχουμε ρόλο στα θέματα της ασφάλειας, όλα αυτά που εμπίπτουν σε αυτά που έχουν συμφωνηθεί, ειδικότερα στην πρώτη φάση της συμφωνίας - είναι καθοριστικής σημασίας η πλήρης εφαρμογή αυτής της πρώτης φάσης- για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα βρίσκομαι αύριο στην Αίγυπτο μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για να εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή την πολύ σημαντική τελετή».

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Δημοκρατία εδραιώνεται περαιτέρω με τη συμμετοχή της στην τελετή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είχαμε με τον διάδρομο Αμάλθεια, είχαμε με την εκκένωση πληθυσμού από τις χώρες της περιοχής και θεωρώ ότι η πρόσκληση είναι ξεκάθαρη ένδειξη αναγνώρισης αυτού του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του τι μπορούμε να πράξουμε από εδώ και πέρα. Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτά που κάναμε – και χαίρομαι που αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινότητα – αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό από δω και πέρα, και σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Γάζας με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών και με την παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα που έθετε πάντα το Ισραήλ συνεχίζει να υφίσταται».

Σημείωσε ακόμα πως «όπως σας είπα, μίλησα χθες με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, για το γεγονός πως ό,τι μπαίνει στη Γάζα θα πρέπει να ελέγχεται προηγουμένως, και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η χώρα που μέσω του Κέντρου CYCLOPS στη Λάρνακα είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό προηγουμένως, και για πολλές άλλες πτυχές της ασφάλειας, της υλοποίησης της συμφωνίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος που έχει άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και την ίδια στιγμή είμαστε κράτος μέλος της ΕΕ, είμαστε ο εκπρόσωπος της ΕΕ στην περιοχή, είμαστε η χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε λιγότερο από 90 μέρες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως τονίζω πάντα, με πράξεις και όχι με λόγια, αναδεικνύουμε την προστιθέμενη αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναμενόμενη η παράταση της άρσης του εμπάργκο

Στο μεταξύ, σε ότι αφορά στην άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ για άλλο ένα έτος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Ο στόχος μας – γιατί πάντα έχουμε και τον επόμενο στόχο – είναι αυτή η άρση να γίνει μόνιμη και να μη χρειάζεται κάθε χρόνο να έχουμε αυτή την απόφαση. Ο στόχος μας είναι να πάμε στα τρία ή στα πέντε χρόνια και ακολούθως αυτή να γίνει μόνιμη και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που το αμέσως επόμενο διάστημα, στελέχη της Εθνικής Φρουράς θα μεταβούν στις ΗΠΑ, έτσι ώστε να δουν από κοντά υλικόπου έχουμε ζητήσει από τις ΗΠΑ μέσα στο πλαίσιο των δύο Προγραμμάτων που οι ΗΠΑ αποφάσισαν να συμπεριλάβουν την Κυπριακή Δημοκρατία».

Τόνισε πως «είναι μια εξέλιξη καθόλου άσχετη με αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως, με την αναγνώριση του ρόλου της χώρας μας στην περιοχή. Ειδικότερα, με την Αμερικανική Κυβέρνηση έχουμε αναλάβει και τον σχεδιασμό, θα μας υποβάλουν τις εισηγήσεις τους σε σχέση με μια μεγάλη, σημαντική πολιτική απόφαση που έχουμε λάβει και έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε σε σχέση με την αναβάθμιση της αεροπορικής Βάσης ‘Ανδρέας Παπανδρέου’, κάτι που γίνεται σε συνεργασία με την Αμερικανική Κυβέρνηση».