ΠΑΡΑ-THEMA

Όχημα του Δήμου πάρκαρε σε κίτρινη γραμμή και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Δείτε φωτογραφίες

 15.10.2025 - 09:08
Όχημα του Δήμου πάρκαρε σε κίτρινη γραμμή και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτα κι όμως κυπριακά είναι τα όσα παρατηρούνται στους κυπριακούς δρόμους, με τα οχήματα των Δήμων που προκαλούν προβλήματα να μην αποτελούν… εξαίρεση.

«Όλα καλά; Η μόνο να εισπράττετε ξέρετε; Σε σημείο που στέλνετε καθημερινά τους τροχονόμους σας. Πριν λίγο καιρό, είχα πρόστιμο €100 γιατί στάθμευσα με αντίθετη φορά, ούτε διπλή κίτρινη, ούτε μέσα σε αλτ, ούτε πάνω στο πεζοδρόμιο. Εσείς έχετε άφεση αμαρτιών;», έγραψε χρήστης στη σελίδα «Cy Police Checkpoints».

Δείτε φωτογραφίες:

 

Μπορεί να είναι εικόνα βαν, αυτοκίνητο και δρόμος

Μπορεί να είναι εικόνα αυτοκίνητο, δρόμος και κείμενο

