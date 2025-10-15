Όχημα του Δήμου πάρκαρε σε κίτρινη γραμμή και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Δείτε φωτογραφίες

«Όλα καλά; Η μόνο να εισπράττετε ξέρετε; Σε σημείο που στέλνετε καθημερινά τους τροχονόμους σας. Πριν λίγο καιρό, είχα πρόστιμο €100 γιατί στάθμευσα με αντίθετη φορά, ούτε διπλή κίτρινη, ούτε μέσα σε αλτ, ούτε πάνω στο πεζοδρόμιο. Εσείς έχετε άφεση αμαρτιών;», έγραψε χρήστης στη σελίδα «Cy Police Checkpoints».

Δείτε φωτογραφίες: