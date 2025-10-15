Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, η οποία θα αναφέρει γενικές οδηγίες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς των εξετάσεων, και με γραπτό μήνυμα.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα ταμεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σε όλες τις πόλεις το αργότερο μέχρι και την 10η Νοεμβρίου 2025. Μετά την εν λόγω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

To τέλος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις καθορίζεται, σύμφωνα με τον περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 (Ν.112(Ι)/2019), στο ποσό των €70.

Σημειώνεται ότι Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Ταξί θα πρέπει να έχουν όλοι όσοι οδηγούν ή επιθυμούν να οδηγούν Ταξί οποιασδήποτε κατηγορίας. Εξαιρούνται και δεν χρειάζονται Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Ταξί οι τεχνίτες οχημάτων για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματός τους.

Η εξεταστέα ύλη των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων περιέχεται στο βιβλίο «Κατάρτιση Οδηγών Ταξί – ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ (2.0), 2024», το οποίο είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το εν λόγω βιβλίο, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πιο πάνω εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην ελληνική και τουρκική γλώσσα μόνο.

Το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.