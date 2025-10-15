Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο μέσος όρος των επιτοκίων για καταθέσεις από νοικοκυριά, ενώ μειώθηκε για επιχειρήσεις (νέες εργασίες). Ταυτόχρονα αύξηση παρουσίασε ο μέσος όρος του επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια και μικρή μείωση για δάνεια προς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων για κάθε πιστωτικό ίδρυμα με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο του 2025.

Επιτόκια στεγαστικών δανείων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο μέσος όρος των επιτοκίων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους, αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο 4,01%, από 3,90% τον Ιούλιο του 2025.

Το υψηλότερο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια είχε τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τράπεζα Κύπρου με 4,64% (μειωμένο από το 4,96% τον Ιούλιο) και το χαμηλότερο η Alpha Bank Cyprus με 2,27% (από 3,29% τον Ιούλιο). Δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας είχε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης και η Ελληνική Τράπεζα με 3,67%, εκάστη, (από 3,81% για τον ΟΧΣ τον Ιούλιο και 3,20% για την Ελληνική Τράπεζα) και ακολούθησαν η Ancoria με 3,63% (από 3,22% τον Ιούλιο).

Επιτόκια δανείων προς επιχειρήσεις

Ο μέσος όρος του επιτοκίου που αφορούσε νέα δάνεια προς επιχειρήσεις έως €1 εκατ. (κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους), μειώθηκε στο 4,44% τον Αύγουστο του 2025, από 4,46% τον προηγούμενο μήνα.

Το υψηλότερο επιτόκιο είχε η Astrobank με 6,45% (από 5,75%) και το χαμηλότερο η Ελληνική Τράπεζα με 3,72% (από 3,88%). Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο είχε η Banque SBA με 6,37% (από 6,56% τον Ιούλιο) και ακολουθεί η Societe Generale με 5,13% (από 4,60%), η Τράπεζα Κύπρου με 4,91% (από 4,96%) και η Alpha Bank με 4,23% (από 3,44%).

Στα ίδια επίπεδα τα επιτόκια καταθέσεων νοικοκυριών

Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο μέσος όρος των επιτοκίων καταθέσεων προθεσμίας έως 1 έτους για νοικοκυριά, στο 1,08%. Το αντίστοιχο επιτόκιο στην ευρωζώνη ήταν 1,71%, από 1,72% τον Ιούλιο.

Το μεγαλύτερο επιτόκιο είχε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με 1,47% (από 1,35%) και ακολούθησαν και το χαμηλότερο ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 0,75% (από 0,75% τον Ιούλιο).

Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προς νοικοκυριά είχε η Jordan Ahli Bank με 1,38% (από 1,38%), η Eurobank με 1,28% (από 1,26%) και ακολουθούσαν η Ancoria με 1,25% (από 1,25%), η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 1,09% (από 0,93%) και η Alpha Bank με 1,07% (από 1,09%).

Μείωση στα επιτόκια καταθέσεων επιχειρήσεων

Τα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως 1 έτους από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσαν μείωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ο μέσος όρος τους μειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο 1,15%, από 1,21% τον Ιούλιο του 2025, ενώ στην ευρωζώνη το επιτόκιο παρέμεινε στο 1,88%, όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Το πιο ψηλό επιτόκιο είχε η Alpha Bank με 1,41% (από 1,53% τον Ιούλιο) και το χαμηλότερο ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 0,21% (από 0,42%). Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο για καταθέσεις επιχειρήσεων είχε η Ελληνική Τράπεζα μαζί με την Ancoria Bank με 1,30% (από 1,38% για την Ελληνική και 1,20% για την για την Ancoria) και ακολουθούν η Astrobank με 1,11% (δεν υπάρχουν στοιχεία για τον Ιούλιο), η Eurobank με 1,08% (από 1,08%) και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και η Τράπεζα Κύπρου με 1,01% (από 1,50% για την Τράπεζα Αναπτύξεως και 0,81% για την Τράπεζα Κύπρου).

Πηγή: ΚΥΠΕ