Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΣκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

 15.10.2025 - 19:00
Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

Αυξήθηκε ο μέσος όρος του επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια τον Αύγουστο, στο 4,64% το υψηλότερο.

Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο μέσος όρος των επιτοκίων για καταθέσεις από νοικοκυριά, ενώ μειώθηκε για επιχειρήσεις (νέες εργασίες). Ταυτόχρονα αύξηση παρουσίασε ο μέσος όρος του επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια και μικρή μείωση για δάνεια προς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων για κάθε πιστωτικό ίδρυμα με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο του 2025.

Επιτόκια στεγαστικών δανείων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο μέσος όρος των επιτοκίων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους, αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο 4,01%, από 3,90% τον Ιούλιο του 2025.

Το υψηλότερο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια είχε τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τράπεζα Κύπρου με 4,64% (μειωμένο από το 4,96% τον Ιούλιο) και το χαμηλότερο η Alpha Bank Cyprus με 2,27% (από 3,29% τον Ιούλιο). Δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας είχε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης και η Ελληνική Τράπεζα με 3,67%, εκάστη, (από 3,81% για τον ΟΧΣ τον Ιούλιο και 3,20% για την Ελληνική Τράπεζα) και ακολούθησαν η Ancoria με 3,63% (από 3,22% τον Ιούλιο).

Επιτόκια δανείων προς επιχειρήσεις

Ο μέσος όρος του επιτοκίου που αφορούσε νέα δάνεια προς επιχειρήσεις έως €1 εκατ. (κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους), μειώθηκε στο 4,44% τον Αύγουστο του 2025, από 4,46% τον προηγούμενο μήνα.

Το υψηλότερο επιτόκιο είχε η Astrobank με 6,45% (από 5,75%) και το χαμηλότερο η Ελληνική Τράπεζα με 3,72% (από 3,88%). Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο είχε η Banque SBA με 6,37% (από 6,56% τον Ιούλιο) και ακολουθεί η Societe Generale με 5,13% (από 4,60%), η Τράπεζα Κύπρου με 4,91% (από 4,96%) και η Alpha Bank με 4,23% (από 3,44%).

Στα ίδια επίπεδα τα επιτόκια καταθέσεων νοικοκυριών

Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο μέσος όρος των επιτοκίων καταθέσεων προθεσμίας έως 1 έτους για νοικοκυριά, στο 1,08%. Το αντίστοιχο επιτόκιο στην ευρωζώνη ήταν 1,71%, από 1,72% τον Ιούλιο.

Το μεγαλύτερο επιτόκιο είχε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με 1,47% (από 1,35%) και ακολούθησαν και το χαμηλότερο ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 0,75% (από 0,75% τον Ιούλιο).

Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προς νοικοκυριά είχε η Jordan Ahli Bank με 1,38% (από 1,38%), η Eurobank με 1,28% (από 1,26%) και ακολουθούσαν η Ancoria με 1,25% (από 1,25%), η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 1,09% (από 0,93%) και η Alpha Bank με 1,07% (από 1,09%).

Μείωση στα επιτόκια καταθέσεων επιχειρήσεων

Τα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως 1 έτους από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσαν μείωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ο μέσος όρος τους μειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο 1,15%, από 1,21% τον Ιούλιο του 2025, ενώ στην ευρωζώνη το επιτόκιο παρέμεινε στο 1,88%, όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Το πιο ψηλό επιτόκιο είχε η Alpha Bank με 1,41% (από 1,53% τον Ιούλιο) και το χαμηλότερο ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 0,21% (από 0,42%). Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο για καταθέσεις επιχειρήσεων είχε η Ελληνική Τράπεζα μαζί με την Ancoria Bank με 1,30% (από 1,38% για την Ελληνική και 1,20% για την για την Ancoria) και ακολουθούν η Astrobank με 1,11% (δεν υπάρχουν στοιχεία για τον Ιούλιο), η Eurobank με 1,08% (από 1,08%) και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και η Τράπεζα Κύπρου με 1,01% (από 1,50% για την Τράπεζα Αναπτύξεως και 0,81% για την Τράπεζα Κύπρου).

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστή κυπριακή αλυσίδα επεκτείνεται με νέο εστιατόριο στη Λευκωσία - Healthy επιλογές μέσω delivery - Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας – Στο Νοσοκομείο δύο νεαροί
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται
Καλό το Netflix αλλά στο HBO Max θα βλέπεις τις σειρές για τις οποίες (θα) μιλάει όλος ο πλανήτης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

 15.10.2025 - 18:35
Επόμενο άρθρο

Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

 15.10.2025 - 19:10
ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

Τα πρώτα σχόλια που λάβαμε στην Αίγυπτο ήταν πολύ θετικά για το πόσο συγκεκριμένη και προετοιμασμένη ήταν η χώρα μας, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην πρόταση που υπέβαλε στη Σύνοδο για την Ειρήνη σε σχέση με τη Γάζα, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η κριτική που ασκείται για το θέμα είναι κακόβουλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

  •  15.10.2025 - 19:17
Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

  •  15.10.2025 - 19:10
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

  •  15.10.2025 - 14:20
Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»

Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»

  •  15.10.2025 - 17:44
Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

  •  15.10.2025 - 19:00
Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

  •  15.10.2025 - 18:35
Αφορά γονείς: Τα παιδιά έχουν δικό τους κινητό πολύ νωρίτερα από ότι συμβουλεύουν οι ειδικοί – Τι πρέπει να κάνετε

Αφορά γονείς: Τα παιδιά έχουν δικό τους κινητό πολύ νωρίτερα από ότι συμβουλεύουν οι ειδικοί – Τι πρέπει να κάνετε

  •  15.10.2025 - 17:30
Γνωστή κυπριακή αλυσίδα επεκτείνεται με νέο εστιατόριο στη Λευκωσία - Healthy επιλογές μέσω delivery - Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί

Γνωστή κυπριακή αλυσίδα επεκτείνεται με νέο εστιατόριο στη Λευκωσία - Healthy επιλογές μέσω delivery - Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί

  •  15.10.2025 - 16:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα