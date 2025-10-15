Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠροειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς
ΔΙΕΘΝΗ

Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

 15.10.2025 - 19:10
Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

Στην προειδοποίηση ότι ο ισραηλινός στρατός «θα αφοπλίσει» τη Χαμάς εάν η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παραδώσει τα όπλα της οικειοθελώς, καθώς οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι έδωσε «μια ευκαιρία στην ειρήνη» με την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων την περασμένη εβδομάδα, αλλά τόνισε πως «η Χαμάς πρέπει πρώτα να παραδώσει τα όπλα της».

«Και δεύτερον», πρόσθεσε, «πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια όπλων μέσα στη Γάζα και ότι δεν γίνεται λαθρεμπόριο όπλων προς τη Γάζα. Αυτή είναι η αποστρατιωτικοποίηση».

Τα «αγκάθια» της δεύτερης φάσης

Παρά τη στήριξη που έχει εκφράσει η Ουάσιγκτον αλλά και μεγάλο μέρος της ισραηλινής ηγεσίας, η δεύτερη φάση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης παραμένει αβέβαιη. Ζητήματα όπως ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, η ενδεχόμενη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, ο ρόλος της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και η πιθανότητα αμερικανικής στήριξης σε έναν οδικό χάρτη για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους προκαλούν εντάσεις στις διαπραγματεύσεις.

Η αιχμή Τραμπ και η απάντηση Νετανιάχου

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ενώπιον της ισραηλινής Βουλής ότι ο Νετανιάχου «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς».

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε στο CBS: «Ελπίζω να το λέει αυτό επειδή είμαι πολύ σκληρός όταν πρόκειται για το μέλλον της χώρας μου».

Και πρόσθεσε: «Είναι πάντα ευθύνη του ηγέτη του εβραϊκού κράτους να διασφαλίζει ότι το ίδιο το εβραϊκό κράτος δεν θα τεθεί ποτέ σε κίνδυνο ως προς την ύπαρξή του».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστή κυπριακή αλυσίδα επεκτείνεται με νέο εστιατόριο στη Λευκωσία - Healthy επιλογές μέσω delivery - Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας – Στο Νοσοκομείο δύο νεαροί
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται
Καλό το Netflix αλλά στο HBO Max θα βλέπεις τις σειρές για τις οποίες (θα) μιλάει όλος ο πλανήτης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

 15.10.2025 - 19:00
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

 15.10.2025 - 19:17
ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

Τα πρώτα σχόλια που λάβαμε στην Αίγυπτο ήταν πολύ θετικά για το πόσο συγκεκριμένη και προετοιμασμένη ήταν η χώρα μας, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην πρόταση που υπέβαλε στη Σύνοδο για την Ειρήνη σε σχέση με τη Γάζα, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η κριτική που ασκείται για το θέμα είναι κακόβουλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

  •  15.10.2025 - 19:17
Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

  •  15.10.2025 - 19:10
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

  •  15.10.2025 - 14:20
Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»

Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»

  •  15.10.2025 - 17:44
Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

  •  15.10.2025 - 19:00
Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

  •  15.10.2025 - 18:35
Αφορά γονείς: Τα παιδιά έχουν δικό τους κινητό πολύ νωρίτερα από ότι συμβουλεύουν οι ειδικοί – Τι πρέπει να κάνετε

Αφορά γονείς: Τα παιδιά έχουν δικό τους κινητό πολύ νωρίτερα από ότι συμβουλεύουν οι ειδικοί – Τι πρέπει να κάνετε

  •  15.10.2025 - 17:30
Γνωστή κυπριακή αλυσίδα επεκτείνεται με νέο εστιατόριο στη Λευκωσία - Healthy επιλογές μέσω delivery - Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί

Γνωστή κυπριακή αλυσίδα επεκτείνεται με νέο εστιατόριο στη Λευκωσία - Healthy επιλογές μέσω delivery - Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί

  •  15.10.2025 - 16:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα