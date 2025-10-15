ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος απόψε στα εγκαίνια του Πάρκου «Νικόλα Θεολόγου», στη Λακατάμεια, και κληθείς να αναφερθεί πιο λεπτομερώς στην πρόταση της Κυβέρνησης για τη Γάζα την οποία υπέβαλε κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Ειρήνη, στην Αίγυπτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ αποτελείται από 20 σημεία. Από αυτά τα 20 σημεία, σε τρεις τομείς, στον τομέα της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε έξι συγκεκριμένες προτάσεις που εντάσσονται σε αυτούς τους τρεις πυλώνες.

Είναι ένα έγγραφο σε εξέλιξη, είναι ένα έγγραφο η προετοιμασία του οποίου έγινε στη βάση των τηλεφωνικών επικοινωνιών που προέκυψαν πριν να μεταβούμε (στην Αίγυπτο), δηλαδή με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πριν δύο χρόνια παρουσίασε μια πρόταση η οποία έφερε αποτελέσματα, αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας που στάλθηκε στη Γάζα ήταν μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποδείξαμε, δώσαμε δείγματα γραφής δηλαδή, δεν είναι ούτε ευσεβοποθισμούς ούτε επικοινωνιακή πολιτική που κάνουμε.

Άρα, αυτό το πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το μοιραστήκαμε με εταίρους μας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Αίγυπτο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε.

Την ερχόμενη βδομάδα θα είμαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του οποίου θα προηγηθεί η Συνάντηση Κορυφής της ΕΕ με την Αίγυπτο. Αυτή την πρόταση μας θα τη συζητήσουμε ακόμη πιο διεξοδικά και με την Πρόεδρο της Επιτροπής και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και με εταίρους μας από την ΕΕ που αξιοποίησαν την Κυπριακή Δημοκρατία για να βοηθήσουν στην περιοχή, στην περίπτωση της ‘Αμάλθεια’ και ενδιαφέρονται και τώρα μέσα από τις συγκεκριμένες προτάσεις που υποβάλαμε».

Ερωτηθείς τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλω να αναφερθώ. Επαναλαμβάνω, το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ είχε 20 σημεία, σας αναφέρω τους τρεις τομείς που οι δικές μας έξι προτάσεις καλύπτουν. Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί. Δεν είναι για επικοινωνιακή διαχείριση που το έχουμε κάνει. Αλίμονο αν εκμεταλλευόμασταν μια τραγική κατάσταση, μια κρίση, για επικοινωνιακή διαχείριση. Άρα, επαναλαμβάνω, πάντα με σοβαρότητα και επειδή αποδείξαμε στην πράξη, έχουμε δοκιμαστεί, έχουμε δώσει δείγματα γραφής με το ‘Αμάλθεια’ προχωρήσαμε σε αυτό. Και οφείλω να σας πω ότι τα πρώτα σχόλια που λάβαμε στην Αίγυπτο ήταν πολύ θετικά για το πόσο συγκεκριμένη και προετοιμασμένη ήταν η χώρα μας, η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, δεν είναι κάτι για το οποίο πιστώνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι κάτι για το οποίο πιστώνεται η χώρα μας και αυτό είναι και το μήνυμα σε όσους ασκούν κριτική, κακόβουλη, κατ΄εμένα, κριτική, θα τη χαρακτηρίσω κακόβουλη, είναι η χώρα μας, η Κυπριακή

Δημοκρατία που ακούγεται, είναι η χώρα μας που πιστώνεται, είναι η χώρα μας που αναβαθμίζεται».