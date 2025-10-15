Ecommbx
Σοκαριστικό βίντεο που φέρνει δάκρυα - «Ένιωσα ζωντανή»: Η influencer που περπάτησε ξανά δέκα χρόνια μετά το ατύχημα που την άφησε παράλυτη
Σοκαριστικό βίντεο που φέρνει δάκρυα - «Ένιωσα ζωντανή»: Η influencer που περπάτησε ξανά δέκα χρόνια μετά το ατύχημα που την άφησε παράλυτη

 15.10.2025 - 19:46
H Jessica Tawil, influencer με έδρα το New Jersey, συγκλόνισε το διαδίκτυο με το πιο πρόσφατο video της – ένα reel που τη δείχνει να στέκεται και να περπατά για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια, χάρη σε προηγμένη τεχνολογία υποβοηθούμενης κινητικότητας.

Η Jessica, γνωστή για το θετικό και ειλικρινές περιεχόμενό της γύρω από τη ζωή με αναπηρία, έχει παραλύσει από τη μέση και κάτω από το 2014, έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα. Σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, η στιγμή που ονειρευόταν έγινε πραγματικότητα. «Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που στάθηκα στα πόδια μου…», γράφει στον τίτλο της ανάρτησης, που έχει γίνει ήδη viral. Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτη συγκίνηση, ακούγεται να λέει: «Θεέ μου!» και να χαρακτηρίζει τη στιγμή ως «ίσως η πιο σουρεαλιστική της ζωής μου», προσθέτοντας με χιούμορ: «Και σίγουρα η πιο τρομακτική!».

Καθώς κάνει τα πρώτα της βήματα, εξομολογείται πως ένιωσε σαν να ξανασυναντά τον εαυτό της πριν το ατύχημα: «Σε αυτή τη στιγμή ένιωσα ξανά ζωντανή. Σαν να επανασυνδέθηκα με την εκδοχή του εαυτού μου που πίστευα ότι είχα χάσει. Είναι τόσο ωραίο. Περπατάω!».

@jesstawil Will forever be grateful for the opportunities that have come my way 🙏🏼🤍 #paralyzed #health #robotics ♬ Sunset Lover - Petit Biscuit

Το video έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης και θαυμασμού στα social media, με χιλιάδες χρήστες να την επαινούν για τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, αλλά και να εξυμνούν την τεχνολογία που καθιστά εφικτά τέτοια θαύματα. «Αυτός είναι ο αληθινός σκοπός της τεχνολογίας», σχολιάζει ένας χρήστης. Ένας άλλος γράφει: «Κλαίω. Η καρδιά μου λέει πως σύντομα θα περπατάς μόνη σου ❤️». Πολλοί αναγνωρίζουν την αξία αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων και τις χαρακτηρίζουν «το μέλλον της προσβασιμότητας».

​Το ατύχημα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της

Η ζωή της Jessica άλλαξε δραματικά στις 15 Νοεμβρίου 2014, όταν βρισκόταν ακόμα στο λύκειο. Επισκέφτηκε ένα φιλικό σπίτι χωρίς να γνωρίζει πως εκεί βρίσκονταν και άγνωστοι άνδρες. Η κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών την έκανε να αισθανθεί άβολα και ζήτησε να την επιστρέψουν στο σπίτι.

Όμως, αντί γι’ αυτό, την οδήγησαν σε έναν απομονωμένο δρόμο. «Ο οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητο και άρχισε να πατάει ταυτόχρονα γκάζι και φρένο, κάνοντας burnout με τα λάστιχα. Έχασε τον έλεγχο και πέσαμε πάνω σε ένα δέντρο», περιγράφει σε συνέντευξή της στο BuzzFeed. «Ήταν η στιγμή που έπαθα αυχενικό τραύμα, άνοιξε το κρανίο μου σε σημείο που φαινόταν το οστό και υπέστην βλάβη στον νωτιαίο μυελό. Έμεινα παράλυτη τη στιγμή της σύγκρουσης», εξηγεί.

Οι διασώστες, βλέποντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν πίστευαν ότι θα επιβίωνε μέχρι το νοσοκομείο. «Οι τραυματιοφορείς είπαν ότι έχανα αίμα σαν να είχαν χυθεί ολόκληρα μπουκάλια Coca-Cola από το κεφάλι μου. Δεν υπήρχε χρόνος. Με μετέφεραν επειγόντως σε ένα κοντινό γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου με παρέλαβε ελικόπτερο για να με μεταφέρει στην εντατική».

Ακολούθησαν επτά μήνες εντατικής αποκατάστασης, αλλά η παράλυση ήταν μόνιμη. Η Jessica χρησιμοποιεί πλέον αναπηρικό αμαξίδιο και μέσα από τα social media της έχει καταφέρει να εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως.

@jesstawil I lived! #foryoupage #foryou #fyp #notaperfectperson #Paraplegic #healthyheart #bekind #spinalcordinjury #survivor #dramaticmoments #caraccident ♬ original sound - Jess Tawil

Πηγή: marieclaire.gr

Τα πρώτα σχόλια που λάβαμε στην Αίγυπτο ήταν πολύ θετικά για το πόσο συγκεκριμένη και προετοιμασμένη ήταν η χώρα μας, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην πρόταση που υπέβαλε στη Σύνοδο για την Ειρήνη σε σχέση με τη Γάζα, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η κριτική που ασκείται για το θέμα είναι κακόβουλη.

