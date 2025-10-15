Συγκινημένος ο ΠτΔ: Το πάρκο που αναγεννήθηκε μέσα από τον πόνο της απώλειας του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές νέα Παιδοογκολογική δίπλα στο Μακάρειο

Προανήγγειλε επίσης την υπογραφή συμφωνίας την Παρασκευή για τη δημιουργία νέας Παιδοογκολογικής Κλινικής δίπλα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, η οποία «αναμένεται να δώσει νέα δυναμική και αναβάθμιση στη φροντίδα των παιδιών με καρκίνο».

Μιλώντας απόψε ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συγκίνησή του για τα εγκαίνια ενός πάρκου «που αναγεννήθηκε μέσα από τον πόνο της απώλειας του Νικόλα και τόσων άλλων παιδιών που έδωσαν την άνιση μάχη με τον καρκίνο, μιας απώλειας που οι δικοί τους άνθρωποι μετουσίωσαν σε αγάπη, ελπίδα και φως προς τον συνάνθρωπο, αξίες που και ο ίδιος ο Νικόλας σκόρπιζε απλόχερα, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που βίωσε».

«Φίλε Σάββα, σε τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ο πόνος της απώλειας έχει μετουσιωθεί στην πράξη σε προσφορά στους συνανθρώπους μας», είπε απευθυνόμενος στον πατέρα του μικρού Νικόλα Θεολόγου, το όνομα του οποίου φέρει το πάρκο.

«Το πάρκο που εγκαινιάζουμε απόψε θα στέκει ως ζωντανό και καθημερινό σημάδι ότι τα ονόματα, οι ζωές και οι αγώνες τους, όλων αυτών των παιδιών, δεν θα ξεχαστούν. Ταυτόχρονα, το πάρκο δεν αποτελεί μόνο ένα έργο μνήμης και θύμησης, αλλά και ένα χώρο ζωής και υπάρχει σημαντικός συμβολισμός πίσω από αυτή την έννοια. Ειδικότερα, σε μια εποχή που οι αστικοί χώροι χρειάζονται ανανέωση και φροντίδα, το πάρκο έρχεται να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στη Λακατάμεια και την ευρύτερη περιοχή. Προσφέρει έναν ασφαλή και προσβάσιμο τόπο για παιχνίδι, άθληση και κοινωνική συναναστροφή, ένα χώρο ανοιχτό για όλους, χωρίς διακρίσεις», σημείωσε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στα στοιχεία του Αρχείου Καρκίνου για τον παιδικό καρκίνο στην Κύπρο την πενταετία 2018-2022, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι κατά μέσο όρο καταγράφηκαν ετησίως 22 νέα περιστατικά καρκίνου στις ηλικίες μέχρι 14 ετών και 15 περιστατικά στις ηλικίες 15 μέχρι 19 ετών. «Αυτή η πραγματικότητα μάς υπενθυμίζει, ανάμεσα σε άλλα, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της συνεχούς έρευνας και της αδιάκοπης στήριξης προς τις οικογένειες που δοκιμάζονται», επεσήμανε σχετικά.

Προσέθεσε ότι η χώρα διαθέτει ένα κέντρο αναφοράς τριτοβάθμιας φροντίδας για παιδιά με καρκίνο, το πρότυπο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, που λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό και προσφέρει ολιστική φροντίδα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, ενώ την ίδια στιγμή, μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής, διασφαλίζεται η μεταφορά περιστατικών που απαιτούν εξειδικευμένες θεραπείες στο εξωτερικό. «Μάλιστα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ερχόμαστε να καλύψουμε και τις δυσκολίες που προκύπτουν για τους συνοδούς», συμπλήρωσε.

«Καθοριστικό βήμα για περαιτέρω ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών, αποτελεί και η δημιουργία της νέας Παιδοογκολογικής Κλινικής στην Κύπρο, χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά δέκα εκατομμυρίων ευρώ από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Κλεάνθους. Το νέο αυτό πρότυπο κέντρο, η σχετική συμφωνία για το οποίο θα υπογραφτεί την Παρασκευή από τον Υπουργό Υγείας και εκπροσώπους του Κέντρου, θα ανεγερθεί δίπλα στο Μακάρειο Νοσοκομείο και αναμένεται να δώσει νέα δυναμική και αναβάθμιση στη φροντίδα των παιδιών με καρκίνο», υπογράμμισε επί του θέματος.

«Ως Πολιτεία, είναι οι δύο τομείς που ο Υπουργός Οικονομικών ποτέ δεν είναι αρνητικός, η Παιδεία και η Υγεία. Οφείλουμε να επενδύσουμε και αυτό πράττουμε για να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες μας, όπου και αν διαμένουν, ασχέτως κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης», ανέφερε ακολούθως.

«Επενδύουμε ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, ενώ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας να παραμείνουμε αρωγοί, συνεργάτες και κινητήρια δύναμη σε κάθε προσπάθεια που μετατρέπει τη γνώση σε θεραπεία και την ευαισθητοποίηση σε πράξη. Είναι υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, της δύναμης της μνήμης και της ανάγκης να τιμούμε όσους αγωνίστηκαν και χάθηκαν πολύ νωρίς, και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λήφθηκε και η απόφαση να συνεισφέρουμε και ως Πολιτεία οικονομικά στην αναγέννηση αυτού του Πάρκου», σημείωσε.

Κλείνοντας, εξέφρασε ευχαριστίες στο Ίδρυμα Νικόλας Θεολόγου «για την υλοποίηση αυτού του ουσιαστικού έργου και τις πολυεπίπεδης προσφοράς του», αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Δήμο Λακατάμειας και στη Δήμαρχο, «που μας δείχνουν τον δρόμο και σε όλους όσοι εργάστηκαν, ώστε το πάρκο να αποκτήσει νέα πνοή».

«Σήμερα αποδεικνύεται στην πράξη πως, όταν ενώνουμε δυνάμεις, πόρους, χρόνο και διάθεση, μπορούμε να μετατρέψουμε το κενό σε χώρο συνύπαρξης και δημιουργίας, τιμώντας, την ίδια στιγμή, τη μνήμη συμπολιτών μας που έδωσαν δύσκολες μάχες», σημείωσε σχετικά.

«Το Πάρκο “Νικόλα Θεολόγου – Εις μνήμην των παιδιών που έφυγαν από καρκίνο”, δεν θα είναι, λοιπόν, μόνο τόπος αναψυχής, θα είναι σημείο αναφοράς, υπενθύμισης και έμπνευσης. Εύχομαι να μας οδηγεί πάντα στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν, ώστε να μετατρέπουμε τον πόνο, όπως ακριβώς κάνει ο πατέρας, η οικογένεια του Νικόλα, σε πράξεις προσφοράς, φροντίδας και αλληλεγγύης. Ας κάνουμε, λοιπόν, το όνομα αυτού του πάρκου, σύμβολο σεβασμού, συμπαράστασης και διαρκούς αγώνα για ένα μέλλον, όπου κανένα παιδί δεν θα χάσει τη ζωή του από τον καρκίνο», κατέληξε.

Στον δικό της χαιρετισμό, η Δήμαρχος Λακατάμειας, Φωτούλα Χατζήπαπα, είπε ότι το πάρκο Νικόλα Θεολόγου, αφιερωμένο στη μνήμη όλων των παιδιών που έχασαν τη μάχη με τον καρκίνο, δεν είναι απλώς ένας όμορφος δημόσιος χώρος, αλλά και ένας χώρος μνήμης, περισυλλογής και ζωής.

«Ένα μέρος όπου τα παιδιά θα παίζουν, οι γονείς θα συναντιούνται και η ίδια η κοινότητα θα θυμάται πως ακόμη και μέσα από τον πόνο μπορεί να αφήσει κάτι όμορφο. Είναι ένας τόπος που μας υπενθυμίζει ότι η ζωή συνεχίζεται με αξιοπρέπεια, αγάπη και συλλογικότητα», συμπλήρωσε.

«Απόψε εδώ ενώνουμε δυνάμεις η πολιτεία, η εκκλησία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών. Όλοι μαζί αποδεικνύουμε ότι με τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό μπορούμε να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό, διδακτικό και αισιόδοξο, κάτι που μένει.

Προσέθεσε ότι ο Δήμος Λακατάμειας πρωτοστατεί σε πολλούς τομείς, από τα καινοτόμα προγράμματα στον τομέα της καθαριότητας και της πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα συνεχή έργα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την ενδυνάμωση της ψυχικής τους υγείας, μέχρι και τη δημιουργία πρότυπων μπάρκων και χώρων άθλησης που έχουν ήδη αγκαλιαστεί με ενθουσιασμό από τους δημότες.

Προσέθεσε ότι ο Δήμος έχει ήδη δημιουργήσει ακόμα έναν χώρο ο οποίος είναι αφιερωμένος στα παιδιά που βγήκαν νικητές στη μάχη με τον καρκίνο και σύντομα θα γίνει και η ονοματοδότηση αυτού του πάρκου.

«Ας είναι λοιπόν τα εγκαίνια του πάρκου σήμερα η αφορμή για ένα διαρκή φόρο τιμής στα παιδιά που έφυγαν πρόωρα, οι ψυχές που έφυγαν νωρίς, ας ανθίζουν εδώ», κατέληξε.

Εκ μέρους του Ιδρύματος Νικόλα Θεολόγου, η Θεοδώρα Κυριάκου είπε ότι μέσα από δράσεις ψυχολογικής στήριξης εκπαιδευτικά προγράμματα και ενίσχυση της έρευνας το Ίδρυμα στέκεται δίπλα σε παιδιά και νέους που παλεύουν με τον καρκίνο.

«Το πάρκο αυτό είναι μια παρακαταθήκη είναι το χαμόγελο του Νικόλα μας που θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα γέλια των παιδιών που θα το γεμίσουν. Είναι υπόσχεσή μας ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί και σε κάθε οικογένεια που παλεύει. Είναι το δικό μας ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά μαχητές που με τη δύναμή τους μας έμαθαν κάτι σπουδαίο ότι ακόμα κι αν η ζωή δοκιμάζεται η αγάπη και η ελπίδα έχουν τη δύναμη να νικούν», τόνισε.

Των χαιρετισμών προηγήθηκε αγιασμός και τρισάγιο υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο στη μνήμη όλων των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καρκίνου, ενώ το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, βουλευτές, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και φίλοι και συγγενείς οικογενειών παιδιών με καρκίνο.