ΔΗΚΟ σε αναβρασμό: Βλέπει «παιχνίδια επιβίωσης» ο Μουσιούττας - Εσωκομματικές βολές για την στάση Νικόλα κατά Κυβέρνησης

 29.12.2025 - 11:23
Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στο χώρο του Κέντρου η δημόσια συζήτηση γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI), με δηλώσεις που αποκαλύπτουν έντονο παρασκήνιο, εσωκομματικές διαφωνίες και διαφορετικές στρατηγικές ενόψει εκλογών.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας εξέφρασε την έντονη ενόχληση του για τη στάση του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, λέγοντας ότι τον «παραξένεψε» ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε στη Βουλή για το GSI, μάλιστα παρουσία του Υπουργού Οικονομικών που προέρχεται από το ίδιο κόμμα. Όπως ανέφερε, η κριτική συνεχίστηκε και στις επόμενες συνεντεύξεις, παρά το γεγονός ότι –όπως είπε– υπάρχει σαφής απόφαση της Κυβέρνησης για το θέμα.

Ο κ. Μουσιούττας έκανε λόγο για «έντονη κριτική» και «επίθεση», εκτιμώντας ότι στο χώρο του Κέντρου καταβάλλεται προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλά ποσοστά. «Γίνεται μια προσπάθεια να κερδηθούν πόντοι, είτε με μεταγραφές είτε με διαφοροποίηση από την Κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζεται η ακρίβεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τέτοιες τακτικές «δεν θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Δεν δίστασε μάλιστα να μιλήσει ευθέως για «παιχνίδια επιβίωσης» και, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι κάποιοι στοχεύουν στην πολιτική εξαφάνιση άλλων κομμάτων του Κέντρου, απάντησε: «Δυστυχώς αυτό πιστεύω».

Εσωκομματικές αναταράξεις

Την ίδια ώρα, από το ΔΗΚΟ καταγράφονται αντικρουόμενες τοποθετήσεις. Ο βουλευτής Χρίστος Σενέκης έκανε λόγο για «συντονισμένη προσπάθεια» να παρουσιαστεί η συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου ως ρήξη με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, τονίζοντας ότι πρόκειται για αποσπασματική και εσφαλμένη ανάγνωση. Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναγνώρισε τα θετικά δεδομένα της κυπριακής οικονομίας, κάνοντας λόγο για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και πλήρη απασχόληση.

«Το ΔΗΚΟ έχει ρόλο, λόγο και ευθύνη στη διασφάλιση αυτής της πορείας», σημείωσε ο κ. Σενέκης, εκφράζοντας πλήρη εμπιστοσύνη στα στελέχη της κυβέρνησης που προέρχονται από το κόμμα.

Στον αντίποδα, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του κόμματος, μιλώντας για «λευκή επιταγή στήριξης» που οδήγησε σε προβληματική συνεργασία με την Κυβέρνηση. Σε πολυσέλιδη γραπτή δήλωσή του, υποστηρίζει ότι η βάση του κόμματος δεν φέρει ευθύνη και καταγγέλλει «άτολμες τακτικές» και πολιτικό τακτικισμό που, όπως λέει, πλήττουν το ΔΗΚΟ και τους ψηφοφόρους του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο πολιτικό συνέδριο του Ιανουαρίου 2022, καταγγέλλοντας ότι η υποψηφιότητα του Προέδρου του κόμματος ήταν προσχηματική, καθώς –όπως ισχυρίζεται– είχε ήδη αποφασιστεί η στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη. «Ηθικά, αυτό είναι προσβολή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το GSI, ο κ. Ορφανίδης υποστηρίζει ότι η ουσία της διαφωνίας θα έπρεπε να αφορά τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Κύπρου, τα όρια της ΑΟΖ και τα συμφέροντα που διακυβεύονται, και όχι –όπως αφήνει να εννοηθεί– πολιτικές σκοπιμότητες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

