Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η παράταση απόψε τα μεσάνυχτα – Τι θα συμβεί αν δεν προχωρήσεις σε υποβολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η παράταση απόψε τα μεσάνυχτα – Τι θα συμβεί αν δεν προχωρήσεις σε υποβολή

 15.10.2025 - 21:15
Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η παράταση απόψε τα μεσάνυχτα – Τι θα συμβεί αν δεν προχωρήσεις σε υποβολή

Υποβλήθηκαν 333.800 δηλώσεις εισοδήματος λέει Εφ. Φορολογίας λίγο πριν τη λήξη προθεσμίας.

Λήγει τα μεσάνυκτα της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου, η 15νθήμερη παράταση που δόθηκε για εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2024 και μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, παραμένουν «Σε Προσωρινή Παραλαβή» 6.500 Δηλώσεις και έχουν υποβληθεί οριστικά 333.800, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16.000 Δηλώσεις ή κατά 5,2%, σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2023.

Κατά το δεκαπενθήμερο (1-15 Οκτωβρίου), κατά το οποίο δόθηκε περισσότερος χρόνος για την έγκαιρη υποβολή προς διευκόλυνση των πολιτών υποβλήθηκαν οριστικά περίπου 18.100 Δηλώσεις.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης είπε ότι «η περίοδος έγκαιρης υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2024 ολοκληρώνεται απόψε» και κάλεσε «όσα πρόσωπα δεν έχουν ακόμα επεξεργαστεί τη Δήλωση τους ή έχουν ακόμα τη Δήλωση τους Σε Προσωρινή Παραλαβή και έχουν υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης, να προχωρήσουν με την Οριστική Υποβολή των Δηλώσεων τους για αποφυγή των τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία».

«Από απόψε τα μεσάνυκτα η υποβολή της Δήλωσης και η πληρωμή Φόρου/Εισφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις και υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο €100, πρόσθετο φόρο (5%), χρηματική επιβάρυνση (5%) και τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο (1-15 Οκτωβρίου), κατά το οποίο «δόθηκε περισσότερος χρόνος για την έγκαιρη υποβολή προς διευκόλυνση των πολιτών, έτυχαν επεξεργασίας συνολικά 19.300 Δηλώσεις και υποβλήθηκαν οριστικά περίπου 18.100».

Ετήσια αύξηση 5,2% στις Δηλώσεις που υποβλήθηκαν έγκαιρα

Ο Έφορος Φορολογίας είπε στο ΚΥΠΕ ότι για το φορολογικό έτος 2023 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την έγκαιρη υποβολή, οι Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου ανήλθαν περίπου στις 317,4 χιλιάδες και η συνολική επεξεργασία των Δηλώσεων στις 322,3 χιλιάδες, με αποτέλεσμα για το φορολογικό έτος 2024 η έγκαιρη υποβολή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να έχει ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα κατά περίπου 16.000 Δηλώσεις (5,2%) και η συνολική επεξεργασία των Δηλώσεων να έχει ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα κατά περίπου 18.000 Δηλώσεις.

 

Έχεις air fryer; Τι δεν πρέπει να βάζεις σε αυτό - Κίνδυνος ακόμη και για φωτιά

 15.10.2025 - 21:00
Συγκινημένος ο ΠτΔ: Το πάρκο που αναγεννήθηκε μέσα από τον πόνο της απώλειας του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές νέα Παιδοογκολογική δίπλα στο Μακάρειο

 15.10.2025 - 21:30
Συγκινημένος ο ΠτΔ: Το πάρκο που αναγεννήθηκε μέσα από τον πόνο της απώλειας του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές νέα Παιδοογκολογική δίπλα στο Μακάρειο

Συγκινημένος ο ΠτΔ: Το πάρκο που αναγεννήθηκε μέσα από τον πόνο της απώλειας του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές νέα Παιδοογκολογική δίπλα στο Μακάρειο

Η Κυβέρνηση επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, ενώ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας να παραμείνουμε αρωγοί, συνεργάτες και κινητήρια δύναμη σε κάθε προσπάθεια που μετατρέπει τη γνώση σε θεραπεία και την ευαισθητοποίηση σε πράξη, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα εγκαίνια του Πάρκου Νικόλα Θεολόγου – Εις μνήμη των παιδιών που έφυγαν από καρκίνο, τα οποία έλαβαν χώρα την Τετάρτη στη Λακατάμεια.

