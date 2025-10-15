Έχεις air fryer; Τι δεν πρέπει να βάζεις σε αυτό - Κίνδυνος ακόμη και για φωτιά

Πρέπει να ξέρεις όμως ότι δεν είναι όλα για εκεί. Κάποια τρόφιμα δεν έχουν θέση μέσα στη φριτέζα αέρος, είτε γιατί, στην καλύτερη περίπτωση απλώς το φαγητό θα βγει μία αποτυχία, είτε γιατί σταδιακά η συσκευή θα αρχίσει να χαλάει, ενώ στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ακόμη και φωτιά. Δες λοιπόν τι πρέπει να αποφεύγεις να βάζεις στο air fryer και απόφυγε τα απρόοπτα.

Τρόφιμα με κουρκούτι

Το κουρκούτι δεν προλαβαίνει να «σταθεί» πάνω στο φαγητό που είναι μέσα στο air fryer, με αποτέλεσμα να στάζει παντού και να καταστρέφει τη συσκευή. Οι συνταγές τύπου tempura, για παράδειγμα, είναι καλό να μένουν εκτός της φριτέζας αέρος.

Φυλλώδη λαχανικά

Τα φυλλώδη είναι αρκετά ελαφριά – όπως το μαρούλι και η ρόκα – με αποτέλεσμα πολλές φορές να σηκώνονται από τη βάση και να κινδυνεύουν να καούν μέσα στη συσκευή.

Πολύ λιπαρά κρέατα

Ένα λιπαρό λουκάνικο, για παράδειγμα, καλό είναι να μην μπαίνει στο air fryer, αφού το λίπος του θα λιώσει και θα στάξει μέσα, με αποτέλεσμα όχι απλά να λερωθεί η συσκευή, αλλά και να δημιουργείται ακόμη και κίνδυνος καπνού ή φωτιάς.

Μαλακά τυριά, σκέτα

Μην δοκιμάσεις να φτιάξεις φέτα ψητή, για παράδειγμα, στο air fryer, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι θα λιώσει και θα κολλήσει στα τοιχώματα της συσκευής, κάνοντας δύσκολο το καθάρισμα.

Ωμά ζυμαρικά και ρύζι

Προς θεού, το air fryer δεν είναι αυτόματος μάγειρας για τα πάντα. Το να δοκιμάσεις λοιπόν να βάλεις τα μακαρόνια ωμά μέσα, ή το ρύζι και να περιμένεις να μαλακώσουν και να μαγειρευτούν, δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, αφού δεν υπάρχει η κατάλληλη υγρασία για να γίνει αυτό.

Πλαστικά σκεύη

Δεν μπορείς βέβαια να βάλεις πλαστικά σκεύη μέσα, ακόμη και αυτά που γράφουν ότι είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και για air fryer, αφού αυτό δεν ζεσταίνει απλώς, αλλά ψήνει. Επίσης, μην χρησιμοποιείς δικό σου αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, αλλά τα ειδικά χαρτάκια που προορίζονται για τις συσκευές αυτές και υπάρχουν στο εμπόριο, για να αποφύγεις τον κίνδυνο επαφής με τις αντιστάσεις, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Γενικώς, καλό είναι να λαμβάνεις υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή και να διαβάζεις προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης της φριτέζας αέρος πριν τη χρησιμοποιήσεις.

Πηγή: cookout.skai.gr