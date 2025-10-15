Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας για τον 13χρονο Γιώργο – Λείπει από την οικία του – Δείτε φωτογραφία

 15.10.2025 - 20:33
Ώρες αγωνίας για τον 13χρονο Γιώργο – Λείπει από την οικία του – Δείτε φωτογραφία

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Γιώργου Χριστοδουλίδη, 13 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τις 15/10/2025, από τον χώρο διαμονής του στο Γέρι.

Ο 13χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70 μ. περίπου, με κοντά καστανιά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντή μπλούζα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

 15.10.2025 - 20:28
 15.10.2025 - 21:00
Συγκινημένος ο ΠτΔ: Το πάρκο που αναγεννήθηκε μέσα από τον πόνο της απώλειας του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές νέα Παιδοογκολογική δίπλα στο Μακάρειο

Η Κυβέρνηση επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, ενώ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας να παραμείνουμε αρωγοί, συνεργάτες και κινητήρια δύναμη σε κάθε προσπάθεια που μετατρέπει τη γνώση σε θεραπεία και την ευαισθητοποίηση σε πράξη, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα εγκαίνια του Πάρκου Νικόλα Θεολόγου – Εις μνήμη των παιδιών που έφυγαν από καρκίνο, τα οποία έλαβαν χώρα την Τετάρτη στη Λακατάμεια.

  •  15.10.2025 - 21:30
  •  15.10.2025 - 19:10
  •  15.10.2025 - 21:15
  •  15.10.2025 - 20:28
  •  15.10.2025 - 19:00
  •  15.10.2025 - 21:00
  •  15.10.2025 - 20:09
  •  15.10.2025 - 18:16

