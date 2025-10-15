Ώρες αγωνίας για τον 13χρονο Γιώργο – Λείπει από την οικία του – Δείτε φωτογραφία

Ο 13χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70 μ. περίπου, με κοντά καστανιά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντή μπλούζα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.