Action στους δρόμους της Λεμεσού – Ανήλικος προκάλεσε τροχαίο και μετά χτύπησε σε τοίχο – Θετικός σε ναρκοτέστ

Αφού έκανε σήμα στον οδηγό του για να σταματήσει, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και καταδιώχθηκε από τον μοτοσικλετιστή της ομάδας Ζ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, στην προσπάθειά του να διαφύγει, διέπραξε σειρά τροχαίων αδικημάτων, με αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή να χτυπήσει με το διερχόμενο όχημα στην οδό Πραξιτέλους, ακολούθως σε τοίχο οικίας και στην συνέχεια ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή. Αυτός καταδιώχθηκε και το μέλος της ομάδας Ζ τον ανέκοψε και τον συνέλαβε για τα αυτόφωρα τροχαία αδικήματα που διέπραξε. Από έλεγχο που έγινε στον οδηγό διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 17χρονο ανήλικο κάτοικο Λεμεσού.

Αυτός οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού όπου από περαιτέρω έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για νυχτερινή διάρρηξη κατοικίας και κλοπή στη Λεμεσό και κλάπηκε το χρηματικό ποσό των €580 και η οποία καταγγέλθηκε στις 28/09/25 στο ΤΑΕ Λεμεσού και ως εκ τούτου επανασυνελήφθη η ώρα 14:30 και τέθηκε υπό κράτηση στα κρατητήρια του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού.

Σε σωματική έρευνα που του έγινε εντοπίστηκαν ένα γυάλινο σκεύος καπνίσματος με ίχνη καμένης ουσίας ομοιάζουσας με μεθαμφεταμίνη και ένα διάφανο σακουλάκι με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης μικτού βάρους 12 γραμμαρίων, για τα οποία συνελήφθηκε επίσης αυτόφωρα.

Σε προκαταρκτική εξέταση NARCOtest που του έγινε βρέθηκε θετικός σε αμφεταμίνη – μεθαμφεταμίνη.

Σε σχέση με την κλοπή του αυτοκινήτου με εναντίον του ανήλικου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθηκε η ώρα 18:00. Αυτός ανακρίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου για παιδιά σε σύγκρουση με το νόμο. Το ΤΑΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και Τροχαία Λεμεσού, συνεχίζουν εξετάσεις.