Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζAction στους δρόμους της Λεμεσού – Ανήλικος προκάλεσε τροχαίο και μετά χτύπησε σε τοίχο – Θετικός σε ναρκοτέστ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Action στους δρόμους της Λεμεσού – Ανήλικος προκάλεσε τροχαίο και μετά χτύπησε σε τοίχο – Θετικός σε ναρκοτέστ

 15.10.2025 - 20:28
Action στους δρόμους της Λεμεσού – Ανήλικος προκάλεσε τροχαίο και μετά χτύπησε σε τοίχο – Θετικός σε ναρκοτέστ

Στις 15/10/2025 και περί ώρα 12.45 μέλος της ομάδας Ζ αντιλήφθηκε αυτοκίνητο μάρκας Mercedes το οποίο σύμφωνα με τους αριθμούς εγγραφής του είχε καταγγελθεί στις 14/10 στο ΤΑΕ Λεμεσού ως κλοπιμαίο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κάλυκες έξω από υποστατικό – Πέρασαν χειροπέδες σε 34χρονο - «Πιάστηκε» από κάμερες να πυροβολεί

Αφού έκανε σήμα στον οδηγό του για να σταματήσει, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και καταδιώχθηκε από τον μοτοσικλετιστή της ομάδας Ζ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, στην προσπάθειά του να διαφύγει, διέπραξε σειρά τροχαίων αδικημάτων, με αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή να χτυπήσει με το διερχόμενο όχημα στην οδό Πραξιτέλους, ακολούθως σε τοίχο οικίας και στην συνέχεια ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή. Αυτός καταδιώχθηκε και το μέλος της ομάδας Ζ τον ανέκοψε και τον συνέλαβε για τα αυτόφωρα τροχαία αδικήματα που διέπραξε. Από έλεγχο που έγινε στον οδηγό διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 17χρονο ανήλικο κάτοικο Λεμεσού.

Αυτός οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού όπου από περαιτέρω έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για νυχτερινή διάρρηξη κατοικίας και κλοπή στη Λεμεσό και κλάπηκε το χρηματικό ποσό των €580 και η οποία καταγγέλθηκε στις 28/09/25 στο ΤΑΕ Λεμεσού και ως εκ τούτου επανασυνελήφθη η ώρα 14:30 και τέθηκε υπό κράτηση στα κρατητήρια του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού.

Σε σωματική έρευνα που του έγινε εντοπίστηκαν ένα γυάλινο σκεύος καπνίσματος με ίχνη καμένης ουσίας ομοιάζουσας με μεθαμφεταμίνη και ένα διάφανο σακουλάκι με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης μικτού βάρους 12 γραμμαρίων, για τα οποία συνελήφθηκε επίσης αυτόφωρα.

Σε προκαταρκτική εξέταση NARCOtest που του έγινε βρέθηκε θετικός σε αμφεταμίνη – μεθαμφεταμίνη.

Σε σχέση με την κλοπή του αυτοκινήτου με εναντίον του ανήλικου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθηκε η ώρα 18:00. Αυτός ανακρίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου για παιδιά σε σύγκρουση με το νόμο. Το ΤΑΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και Τροχαία Λεμεσού, συνεχίζουν εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα
Aποκλεισμός και πρόστιμο σε πρόεδρο κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας - Ποιος ο λόγος
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»
Γιατί οι εξωγήινοι δεν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Γη; Βαριούνται ή δεν είναι τόσο έξυπνοι;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάλυκες έξω από υποστατικό – Πέρασαν χειροπέδες σε 34χρονο - «Πιάστηκε» από κάμερες να πυροβολεί

 15.10.2025 - 20:16
Επόμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας για τον 13χρονο Γιώργο – Λείπει από την οικία του – Δείτε φωτογραφία

 15.10.2025 - 20:33
ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

Τα πρώτα σχόλια που λάβαμε στην Αίγυπτο ήταν πολύ θετικά για το πόσο συγκεκριμένη και προετοιμασμένη ήταν η χώρα μας, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην πρόταση που υπέβαλε στη Σύνοδο για την Ειρήνη σε σχέση με τη Γάζα, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η κριτική που ασκείται για το θέμα είναι κακόβουλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

ΠτΔ για Γάζα: Θετικά τα πρώτα σχόλια για τις προτάσεις της ΚΔ – Σε εξέλιξη το έγγραφο - «Το τι έχει σημασία είναι να υλοποιηθεί»

  •  15.10.2025 - 19:17
Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

Προειδοποιεί ο Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

  •  15.10.2025 - 19:10
Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»

Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»

  •  15.10.2025 - 17:44
Action στους δρόμους της Λεμεσού – Ανήλικος προκάλεσε τροχαίο και μετά χτύπησε σε τοίχο – Θετικός σε ναρκοτέστ

Action στους δρόμους της Λεμεσού – Ανήλικος προκάλεσε τροχαίο και μετά χτύπησε σε τοίχο – Θετικός σε ναρκοτέστ

  •  15.10.2025 - 20:28
Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

  •  15.10.2025 - 19:00
Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

Θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί; Πρέπει πρώτα να περάσεις τις εξετάσεις για άδεια οδηγού - Πώς να υποβάλεις αίτηση

  •  15.10.2025 - 18:35
Aποκλεισμός και πρόστιμο σε πρόεδρο κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας - Ποιος ο λόγος

Aποκλεισμός και πρόστιμο σε πρόεδρο κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας - Ποιος ο λόγος

  •  15.10.2025 - 20:09
Τρώτε μπροστά στον υπολογιστή; Δείτε πώς αυτό επηρεάζει την υγεία σας

Τρώτε μπροστά στον υπολογιστή; Δείτε πώς αυτό επηρεάζει την υγεία σας

  •  15.10.2025 - 18:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα