Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο

 16.10.2025 - 17:15
ΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η συνάντηση των συντεχνιών με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), η οποία ακολούθησε την πρωινή συνάντηση του Υπουργού με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Και στις δύο συναντήσεις συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Όπως και οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων νωρίτερα, έτσι και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών δεν προχώρησαν σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες.

«Χρήσιμες και παραγωγικές» κρίνονται οι διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα με τους κοινωνικούς εταίρους στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής), αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι συναντήσεις θα συνεχιστούν αύριο, Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, και ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων και το μεσημέρι με τους εκπροσώπους των συντεχνιών.

Αμφότερες οι συναντήσεις διήρκησαν περίπου δύο ώρες.

«Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε
Επιστροφή στον... μεσαίωνα με άρωμα Χριστουγέννων - Χωριό ετοιμάζει τα γιορτινά του - Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται
Θρήνος στη Λεμεσό για τον θανάτου του Γιαννάκη Κόκκινου - Δείτε φωτογραφία
Τρομερές αποκαλύψεις από πρώην του Βινίσιους: «Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες, σκέφτεται μόνο το σεξ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στον Σταυροκόννο - Κατέκαψε 4 δεκάρια άγριας βλάστησης

 16.10.2025 - 17:08
Επόμενο άρθρο

Προκλητικός ο Τατάρ: «Ήρθε η ώρα να τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά αγοράζοντάς τες»

 16.10.2025 - 17:38
Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο Πρόκειται- Περιλαμβάνει τρείς πυλώνες – Τι αναμένεται για την Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

  •  16.10.2025 - 15:32
ΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο

ΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο

  •  16.10.2025 - 17:15
ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

  •  16.10.2025 - 14:39
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

  •  16.10.2025 - 14:52
Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

  •  16.10.2025 - 16:08
Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

  •  16.10.2025 - 12:46
Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

  •  16.10.2025 - 14:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα