Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στον Σταυροκόννο - Κατέκαψε 4 δεκάρια άγριας βλάστησης

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο Πρόκειται- Περιλαμβάνει τρείς πυλώνες – Τι αναμένεται για την Κύπρο
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:15, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα, και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.
Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις