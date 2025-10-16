Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στον Σταυροκόννο - Κατέκαψε 4 δεκάρια άγριας βλάστησης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στον Σταυροκόννο - Κατέκαψε 4 δεκάρια άγριας βλάστησης

 16.10.2025 - 17:08
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στον Σταυροκόννο - Κατέκαψε 4 δεκάρια άγριας βλάστησης

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 15:28 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Σταυροκόννου, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:15, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα, και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε
Επιστροφή στον... μεσαίωνα με άρωμα Χριστουγέννων - Χωριό ετοιμάζει τα γιορτινά του - Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται
Θρήνος στη Λεμεσό για τον θανάτου του Γιαννάκη Κόκκινου - Δείτε φωτογραφία
Τρομερές αποκαλύψεις από πρώην του Βινίσιους: «Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες, σκέφτεται μόνο το σεξ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυβερνοεπιθέσεις σε τέσσερα αεροδρόμια της Βόρειας Αμερικής - Μετέδωσαν μηνύματα υπέρ της Χαμάς και κατά του Τραμπ και του Νετανιάχου

 16.10.2025 - 16:59
Επόμενο άρθρο

ΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο

 16.10.2025 - 17:15
Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο Πρόκειται- Περιλαμβάνει τρείς πυλώνες – Τι αναμένεται για την Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

  •  16.10.2025 - 15:32
ΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο

ΑΤΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Υπ. Εργασίας - ΥΠΟΙΚ με τις συντεχνίες - Συνεχίζουν αύριο

  •  16.10.2025 - 17:15
ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

  •  16.10.2025 - 14:39
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

  •  16.10.2025 - 14:52
Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

  •  16.10.2025 - 16:08
Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

  •  16.10.2025 - 12:46
Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

  •  16.10.2025 - 14:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα