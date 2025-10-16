Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στον Σταυροκόννο - Κατέκαψε 4 δεκάρια άγριας βλάστησης

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:15, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα, και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.