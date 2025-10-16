Ecommbx
Προκλητικός ο Τατάρ: «Ήρθε η ώρα να τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά αγοράζοντάς τες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο Τατάρ: «Ήρθε η ώρα να τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά αγοράζοντάς τες»

 16.10.2025 - 17:38
Προκλητικός ο Τατάρ: «Ήρθε η ώρα να τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά αγοράζοντάς τες»

«Ήρθε η ώρα να τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά αγοράζοντάς τες», δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ σήμερα σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος είναι κατά της παραχώρησης εδαφών.

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε στην εκπομπή ότι οι Τουρκοκύπριοι κατείχαν ολόκληρο το νησί κατά την Οθωμανική περίοδο και το 45% του νησιού ήταν υπό βρετανική κυριαρχία, λέγοντας ότι είναι υποχρεωτικό να κάνουν κάτι γι’ αυτό το θέμα.

«Είμαι κατά της παραχώρησης εδαφών. Πιστεύω επίσης ότι είναι στρατηγικά λάθος. Η παραχώρηση εδάφους σημαίνει ότι θα στριμωχτούμε ανάμεσα στον Πενταδάκτυλο και τη θάλασσα. Πώς λοιπόν θα επιβιώσουμε; Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό», ανέφερε.

Εξάλλου μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή της Κίπρις Ποστασί είπε ότι εάν «εκλεγεί» ο Τουφάν Ερχιουρμάν θα του τηλεφωνήσει να τον συγχαρεί, αλλά διερωτήθηκε εάν θα κάνει το ίδιο και ο κ. Ερχιουρμάν σε περίπτωση που αυτός «επανεκλεγεί».

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε επίσης ότι μπορεί η αναγνώριση του ψευδοκράτους να μην έρθει σε 3-5 χρόνια, αλλά ισχυρίστηκε ότι «σίγουρα μια μέρα η τδβκ θ’ αναγνωριστεί». Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, οι απευθείας πτήσεις, το απευθείας εμπόριο και απευθείας επαφές (3D) αποτελούν προϋποθέσεις για επίσημες διαπραγματεύσεις.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Τατάρ είπε ότι η πρόταση για «δύο ξεχωριστά κράτη εντός της ΕΕ» ήταν μέρος του κυβερνητικού προγράμματος της «κυβέρνησης» ΚΚΕ – ΚΛ στο παρελθόν, όταν ήταν ο ίδιος «πρωθυπουργός». Δεν συμμερίζεται, πρόσθεσε, την άποψη ότι πέρασαν 5 χρόνια μάταια.

«Ο ΓΓ του ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος στην ομοσπονδία. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε επανειλημμένα το μοντέλο των δύο κρατών. Η θέση μας εντός του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών ενδυναμώνεται σταθερά. Δεν είναι αυτά τα επιτεύγματα; Δεν είναι επιτυχία η διάσωση αυτού του έθνους από την άβυσσο της ομοσπονδίας και η ένταξή του στην πολιτική των δύο χωριστών κρατών; Δεν είναι επιτυχία να προχωράμε ως κυρίαρχο κράτος, διατηρώντας παράλληλα το καθεστώς του εγγυητή; Ποιο είναι το νόημα ότι ήταν μάταια αυτά τα πέντε χρόνια;», διερωτήθηκε. 

Όπως ισχυρίστηκε, «αυτό που έχουμε πετύχει τα τελευταία πέντε χρόνια είναι σαφές. Όσοι είναι τεχνικά εξοικειωμένοι με το Κυπριακό συμφωνούν μαζί μας. Και πρώην διαπραγματευτές επιβεβαιώνουν τα δικαιώματά μας».

Δεν πρόκειται, συνέχισε, να υποχωρήσει από τα «σύνορα» που χαράχθηκαν το 1974. Για τα παιδιά μεικτών γάμων είπε ότι έθεσε το θέμα στην ε/κ πλευρά, αλλά δεν πήρε απάντηση.  

Εξάλλου σε μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση χθες βράδυ στην Αμμόχωστο με την συμμετοχή 1500 αυτοκινήτων σε πομπή προς το χώρο, σύμφωνα με το προεκλογικό του γραφείο, ο κ. Τατάρ επέκρινε τον Τουφάν Ερχιουρμάν που δεν αναφέρει την λέξη ομοσπονδία.   

Ο Ερσίν Ταταρ είπε ότι επί «πρωθυπουργίας» δεν υπέγραψαν το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο με την Τουρκία και δεν μπόρεσαν τότε να πληρωθούν μισθοί, όταν ήρθε ο Τούρκος Πρόεδρος το ΡΤΚ δεν είχε εμφανιστεί στη «βουλή» λέγοντας ότι ‘υπάρχει κηδεμονία’, ενώ αντιτάχθηκε στο νοσοκομείο πανδημίας και το νέο συγκρότημα του «προεδρικού». Δεν αντέδρασαν, συνέχισε, ούτε όταν το ΑΚΕΛ χαρακτήρισε την Τουρκία ‘εισβολέα’.

Αλλά, συνέχισε, ο Ερχιουρμάν λέει ότι το πρώτο του ταξίδι αν εκλεγεί, θα είναι στην Τουρκία και με αυτή θα πρέπει να διαβουλευθεί, προσθέτοντας ότι είναι πλέον πολύ αργά για τέτοιες αναφορές. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

