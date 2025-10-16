Κομισιόν: Παραγωγική η συνάντηση Γιόργκενσεν - Παπαναστασίου - Παπασταύρου για τον GSI

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι τρεις συζήτησαν «βασικές πρωτοβουλίες όπως η Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (GSI), ένα έργο που η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά, μεταξύ άλλων μέσων χρηματοδότησης από το Connecting Europe Facility (CEF)».

«Η πρωτοβουλία για τους 'Ενεργειακούς Αυτοκινητόδρομους', την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος [Ούρσουλα] Φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, περιλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη για τον τερματισμό της ηλεκτρικής απομόνωσης», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η καλύτερη διασύνδεση είναι απαραίτητη στην ΕΕ – για να μειωθούν οι τιμές ενέργειας για τους πολίτες και τη βιομηχανία μας και για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία μας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ