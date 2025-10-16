Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Παραγωγική η συνάντηση Γιόργκενσεν - Παπαναστασίου - Παπασταύρου για τον GSI

 16.10.2025 - 21:05
Κομισιόν: Παραγωγική η συνάντηση Γιόργκενσεν - Παπαναστασίου - Παπασταύρου για τον GSI

Παραγωγική χαρακτηρίζει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενημέρωσε το ΚΥΠΕ την τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργου Παπαναστασίου, του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, με θέμα το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ηλεκτρική Διασύνδεση: Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι τρεις συζήτησαν «βασικές πρωτοβουλίες όπως η Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (GSI), ένα έργο που η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά, μεταξύ άλλων μέσων χρηματοδότησης από το Connecting Europe Facility (CEF)».

«Η πρωτοβουλία για τους 'Ενεργειακούς Αυτοκινητόδρομους', την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος [Ούρσουλα] Φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, περιλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη για τον τερματισμό της ηλεκτρικής απομόνωσης», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η καλύτερη διασύνδεση είναι απαραίτητη στην ΕΕ – για να μειωθούν οι τιμές ενέργειας για τους πολίτες και τη βιομηχανία μας και για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία μας», κατέληξε. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

