Ηλεκτρική Διασύνδεση: Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική Διασύνδεση: Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας

 16.10.2025 - 19:41
Ηλεκτρική Διασύνδεση: Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας

Οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας είχαν τηλεδιάσκεψη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jørgensen, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου κ. Γιώργου Παπαναστασίου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κ. Νίκου Τσάφου, με θέμα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έλαβε χώρα συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.

Η Κύπρος καταγγέλλει 975 τουρκικές παραβιάσεις στον Γκουτέρες

Η Κύπρος καταγγέλλει 975 τουρκικές παραβιάσεις στον Γκουτέρες

Παραστάσεις κατά των εκτενών παραβιάσεων του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία το πρώτο εξάμηνο φέτος κάνει στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Μαρία Μιχαήλ, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τον διεθνή οργανισμό για εφαρμογή των αποφάσεών του για το Κυπριακό. 

