Υφ. Μετανάστευσης: «Πέραν των 10.000 οι επιστροφες από την αρχή του χρόνου έως σήμερα»

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υφυπουργός συμμετείχε την Τετάρτη, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Σένγκεν («40th Anniversary – Signature of the Schengen Agreement»), που συνδιοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση, ο Υφυπουργός τόνισε την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον στόχο της πλήρους ένταξης στη Ζώνη Σένγκεν. Επεσήμανε ότι για επίτευξη του σκοπού αυτού, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εργάζεται σκληρά και έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Επίσης, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η είσοδος της Κύπρου στο Σένγκεν θα συμβάλει στη διασφάλιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπλέον, ο δρ Ιωαννίδης ανέδειξε τη σημαντική μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία δυόμισι χρόνια, αποτέλεσμα στοχευμένων ενεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι οι παράτυπες αφίξεις έχουν μειωθεί κατά 87% σε σύγκριση με το 2022. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιστροφές, όπου η Κύπρος επιδεικνύει σταθερή και αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα, καθώς η χώρα κατέγραψε 10.092 επιστροφές το 2024 και έχει ήδη ξεπεράσει τις 10.000 από τον Ιανουάριο 2025 έως σήμερα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υφυπουργός πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσώπους πολιτικών ομάδων και θεσμικών οργάνων. Σκοπός των επαφών ήταν η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονισμός ενόψει της Προεδρίας, με έμφαση στη θεσμική συνεργασία και στην προώθηση των σχετικών νομοθετικών φακέλων στον τομέα της μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με την Birgit Sippel (Γερμανία), Συντονίστρια της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), τους Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ/EPP), Lena Düpont (Γερμανία) και Michal Wawrykiewicz (Πολωνία) –με την κα Düpont και υπό την ιδιότητά της ως Εισηγήτρια για τις ασφαλείς χώρες καταγωγής, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)– Javier Zarzalejos (EPP, Ισπανία), τον Alessandro Ciriani (ECR, Ιταλία), Εισηγητή για τις ασφαλείς τρίτες χώρες, και την Fabienne Keller (Γαλλία), Συντονίστρια της ReΝew Europe, παρουσία του Malik Azmani (Ολλανδία), Εισηγητή για τον Κανονισμό των Επιστροφών.

Οι συζητήσεις, αναφέρεται, επικεντρώθηκαν στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής προώθησης κρίσιμων φακέλων, όπως οι ασφαλείς χώρες καταγωγής και ασφαλείς τρίτες χώρες, καθώς και η προώθηση του Κανονισμού των Επιστροφών, με στόχο τη διασφάλιση συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες τις πολιτικές ομάδες, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή θεσμική συνέχεια και ουσιαστική πρόοδος κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Στο περιθώριο των επαφών του, ο Υφυπουργός προσκάλεσε σε γεύμα εργασίας όλους τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, στο οποίο παρέστησαν οι Λουκάς Φουρλάς (ΔΗΣΥ – Ομάδα ΕΛΚ/EPP), Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – Ομάδα S&D) και Γεάδης Γεάδη (ΕΛΑΜ – Ομάδα ECR). Κατά το γεύμα, ο Υφυπουργός ενημέρωσε για θέματα του χαρτοφυλακίου του και τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας σε σχέση με τη μετανάστευση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ