ΑρχικήΔιεθνήΝέο νομοσχέδιο στην Τουρκία για την προστασία του θεσμού της οικογένειας: Προβλέπει φυλάκιση για ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ζευγάρια του ίδιου φύλου
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο νομοσχέδιο στην Τουρκία για την προστασία του θεσμού της οικογένειας: Προβλέπει φυλάκιση για ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ζευγάρια του ίδιου φύλου

 16.10.2025 - 21:38
Νέο νομοσχέδιο στην Τουρκία για την προστασία του θεσμού της οικογένειας: Προβλέπει φυλάκιση για ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ζευγάρια του ίδιου φύλου

Η τουρκική κυβέρνηση καταρτίζει νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, το οποίο θα επιβάλλει ποινές φυλάκισης σε άτομα που προωθούν ή απεικονίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα και εκφράζουν εικόνες που θεωρούνται «αντίθετες προς τα δημόσια ήθη», σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα ειδήσεων T24.

Το νομοσχέδιο, γνωστό ως «11ο Δικαστικό Πακέτο», θα τροποποιήσει το άρθρο 225 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο επί του παρόντος καλύπτει μόνο τη δημόσια ασέλγεια.

Σύμφωνα με το σχέδιο, όποιος «ενεργεί κατά του βιολογικού του φύλου» ή «ενθαρρύνει ή επαινεί τέτοια συμπεριφορά» θα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία έτη. Ένα άλλο άρθρο θα ποινικοποιεί τους αρραβώνες ή τις τελετές γάμου μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου, με ποινές έως και τέσσερα έτη. Η μέγιστη ποινή για σεξουαλικές πράξεις που διαπράττονται δημόσια θα αυξηθεί επίσης από ένα έτος σε τρία.

Το νομοσχέδιο θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τα ψηφιακά και ραδιοτηλεοπτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών streaming που παρουσιάζουν σχέσεις του ίδιου φύλου σε ταινίες ή σειρές. Τέτοιο περιεχόμενο θα μπορούσε να διωχθεί για «ενθάρρυνση συμπεριφοράς αντίθετης προς τα δημόσια ήθη», σύμφωνα με τη διατύπωση του νομοσχεδίου.

Στην αιτιολόγησή της, η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία του «θεσμού της οικογένειας» και στη διασφάλιση της «ανατροφής σωματικά και διανοητικά υγιών γενεών». Οι αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση αυτού που περιγράφουν ως «κινήματα ουδετερότητας φύλου» και για την ενίσχυση των «ηθικών και κοινωνικών αξιών».

Το σχέδιο νόμου εισάγει επίσης νέους περιορισμούς στις διαδικασίες αλλαγής φύλου. Η ελάχιστη ηλικία θα αυξηθεί από 18 σε 25 έτη, και οι αιτούντες θα πρέπει να είναι άγαμοι και να προσκομίσουν ιατρική έκθεση από νοσοκομείο εγκεκριμένο από το υπουργείο Υγείας, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία είναι ιατρικά απαραίτητη για λόγους ψυχικής υγείας. Η έκθεση θα μπορεί να εκδοθεί μόνο μετά από τέσσερις αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Οι μη εξουσιοδοτημένες χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου θα τιμωρούνται με φυλάκιση τριών έως επτά ετών και βαριά πρόστιμα για τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου που τις εκτελούν εκτός του νομικού πλαισίου.

Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας παρουσιάζει όλο και περισσότερο την προβολή των ΛΟΑΤΚΙ ως απειλή για τη δημόσια ηθική και τις οικογενειακές αξίες. Οι παρελάσεις Pride έχουν απαγορευτεί στις μεγάλες πόλεις εδώ και χρόνια, και οι αξιωματούχοι περιγράφουν συχνά την υπεράσπιση των ΛΟΑΤΚΙ ως επίθεση στις παραδοσιακές νόρμες. Εάν ψηφιστεί, το «11ο Δικαστικό Πακέτο» θα αποτελέσει ένα από τα πιο περιοριστικά νομικά μέτρα που στοχεύουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ομοφυλοφιλία δεν είναι παράνομη στην Τουρκία, αλλά η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη. Είναι συνηθισμένο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλοι πολιτικοί του κόμματός του να επιτίθενται σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα και να τα κατηγορούν για διαστροφή και καταστροφή των οικογενειακών αξιών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

 16.10.2025 - 21:17
