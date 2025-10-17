Κατάρρευση στις διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ – Συνδικάτα μιλούν για «σοβαρή οπισθοδρόμηση»

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος της συνάντησης, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις φεύγουν απογοητευμένες από τα όσα τους μεταφέρθηκαν σήμερα ως θέσεις της εργοδοτικής πλευράς. «Αντί εκείνου που αναμέναμε εμείς, να είμαστε μπροστά σε έναν πεδίο όπου θα είχαμε τις αναγκαίες συγκλήσεις για να προχωρήσουμε σε λύσεις, αυτό το ενδεχόμενο έχει απομακρυνθεί», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η συνδικαλιστική πλευρά χθες, μετά τη συνάντηση με τους δύο Υπουργούς, σε μια προσπάθεια να υποβοηθήσει τη διαδικασία, έστειλε επιστολή υπογεγραμμένη και από τις τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην οποία έχουν καταγραφεί οι θέσεις τους, μέσα από τις οποίες θεωρούν ότι μπορεί να εξευρεθεί λύση, και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της ΑΤΑ και σε ό,τι αφορά το πώς μπορούμε να έχουμε την ΑΤΑ για όλους, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος.

«Δυστυχώς με αυτά που ακούσαμε σήμερα έχουμε πάει πίσω, είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφασίσαμε ότι τη Δευτέρα, το απόγευμα, θα καλέσουμε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη και για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους των άλλων οργανώσεων, να αξιολογήσουμε τα ζητήματα.

Σε ερώτηση αν έφυγε τελείως από το τραπέζι η πρόταση ΑΤΑ για όλους, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έβγαλαν τίποτε από το τραπέζι και για τις ίδιες δεν φεύγει τίποτα από το τραπέζι.

«Εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα ότι και αυτή είναι η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος, όποιο και να είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας εμείς θέλουμε να αφορά όλους τους εργαζόμενους και έχουμε στις θέσεις που έχουμε αποστείλει καταγράψει ότι αυτό που μπορεί να γίνει είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η κυβέρνηση κρίνει πρόσφορη και αναγκαία για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το ποιες είναι στην ουσία τους οι διαφωνίες με την πρόταση, την οποία έχουν υπόψη τους οι δύο Υπουργοί, η ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι με τα όσα τους μεταφέρθηκαν, η έγνοια και η ανησυχία των οργανώσεων από την αρχή αυτής της διαδικασίας ότι μιλούμε για αποδόμηση και διάβρωση της ΑΤΑ έχει επιβεβαιωθεί ακόμα περισσότερο σήμερα.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, είπε πως αυτό που διαπιστώνεται σήμερα είναι ότι αντί να βελτιώνεται η όλη διαπραγματευτική διαδικασία, έχει προχωρήσει πολύ αρνητικά.

«Αυτό που ακούσαμε είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ΑΤΑ. Η μεταβατική συμφωνία έλεγε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία κατάληξη στη βάση της φιλοσοφίας της και αυτά τα οποία μας έχουν λεχθεί δεν ανταποκρίνονται καθόλου στη φιλοσοφία της ΑΤΑ. Είναι ως αν να έχουμε υποβάλει έναν καινούργιο αίτημα, να διαπραγματευόμαστε κάτι καινούργιο και ακούγονται διάφορες σκέψεις ως αν να γίνεται παζάρι», ανέφερε στη συνέχεια.

«Είναι λάθος, εμείς είχαμε την ΑΤΑ και την έχουμε ως κεκτημένο, γνωρίζουμε τι είναι η ΑΤΑ και αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε μία λύση ώστε σταδιακά να επανέλθει η ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της, αυτή ήταν η θέση μας ευθύς εξαρχής», σημείωσε ακολούθως.

Προσέθεσε πως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έκαναν στην πορεία κάποιες υποχωρήσεις για χάρη της όλης διαδικασίας αλλά βλέπουν ότι οι εργοδότες βάζουν τέτοιες παραμέτρους που ξαφνιάζουν πραγματικά.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, έκανε λόγο από την πλευρά του για σοβαρή οπισθοδρόμηση.

«Αυτά που μας έχουν μεταφερθεί ότι είναι θέσεις των εργοδοτών, οι προϋποθέσεις που τίθενται για να δίνεται η ΑΤΑ, εκφυλίζουν τον θεσμό της ΑΤΑ. Θεωρούμε ότι δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να γίνουν αποδεκτές, γι' αυτό προχωρούμε σε πανσυνδικαλιστική την ερχόμενη Δευτέρα για να προχωρήσουμε σε μέτρα», επεσήμανε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε στις δικές του δηλώσεις ότι δυστυχώς σήμερα καταρρέει μία προσπάθεια η οποία μέχρι και χθες διαφαινόταν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετική κατάληξη.

«Το τι έχει παρουσιαστεί σήμερα στη συνδικαλιστική πλευρά από τους δύο Υπουργούς ως αναθεωρημένη και εντελώς διαφορετική προσέγγιση από την εργοδοτική πλευρά διαφοροποιεί πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια αυθεντική διευθέτηση του θέματος της ΑΤΑ και επιβεβαιώνεται ο φόβος, τον οποίο είχαμε εκφράσει εδώ και αρκετούς μήνες προηγουμένως, ότι τα πράγματα, αν παρεξέκλιναν από τη σωστή πορεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λογική του παραλόγου στην ΑΤΑ κάποτε», σημείωσε στη συνέχεια.

«Δυστυχώς μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Έχουμε συναποφασίσει ότι την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα θα συναντηθούμε με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε μια πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για να ενημερώσουμε για την αρνητική εξέλιξη σε σχέση με την πορεία πλήρους αποκατάστασης της ΑΤΑ και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας για τα επόμενα βήματα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν όντως υπάρχει πρόταση που διέρρευσε σήμερα σε ημερήσια εφημερίδα, η οποία αναφέρεται σε ΑΤΑ για όλους και αν ναι, είναι δυνατόν το συνδικαλιστικό κίνημα να μην αποδεχτεί πρόταση ΑΤΑ για όλους, ο κ. Μάτσας είπε ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια πέρα από την αποδόμηση του θεσμού της ΑΤΑ και για αποδόμηση του συνδικαλιστικού κινήματος.

«Αυτό είναι και ανήθικο, είναι και στη σφαίρα του παραλόγου. Οι προτάσεις κατατίθενται όταν υπάρχει η συνολική αξιολόγηση των θέσεων των δύο πλευρών. Είναι γι' αυτό που σήμερα καταγράφεται η αδυναμία κατάθεσης συγκεκριμένης πρότασης καθώς υπάρχει τεράστια απόκλιση στις θέσεις των δύο πλευρών. Δεν έχει κατατεθεί πρόταση, παραμένει όμως ξεκάθαρη η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος για ΑΤΑ για όλους, στη βάση και στο πλαίσιο της συμφωνίας οι οποίες θα αποκαθιστά πλήρως τον θεσμό», σχολίασε.

Σε ερώτηση τι θα εισηγηθούν οι ηγεσίες των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων στην πανσυνδικαλιστική, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι με τα δεδομένα όπως έχουν αυτή τη στιγμή, οι οργανώσεις δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενεργοποιήσουν την απόφαση για κλιμάκωση των μέτρων.

Σε παρατήρηση ότι κλιμάκωση των μέτρων παραλύει την οικονομία και είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας και των τριών μερών της διαπραγμάτευσης, ο ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι η συνδικαλιστική πλευρά, σε μια προσπάθεια να υποβοηθήσει τη διαδικασία, έδωσε συγκεκριμένες και γραπτές θέσεις και σε ό,τι αφορά τον χρόνο αποκατάστασης της ΑΤΑ, και σε ό,τι αφορά το επιχείρημα του υψηλού πληθωρισμού, όταν και εφόσον υπάρχει, και σε ό,τι αφορά το "ΑΤΑ για όλους".

«Είμαστε υπεύθυνοι, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε καμία διάθεση να αφήσουμε αυτή τη διαδικασία να εκφυλιστεί ακόμα περισσότερο και βεβαίως δεν έχουμε καμία διάθεση τον θεσμό της AΤΑ να τον οδηγήσουμε στη διάλυση», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μάτσας προσέθεσε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει κάνει υπαναχωρήσεις, βήματα προς τα πίσω, πέρα από αυτά που ήταν αυστηρώς εξουσιοδοτημένοι από το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, σε μία προσπάθεια να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις για να καταλήξει θετικά η όλη διαδικασία.

«Αυτή η προσέγγιση του συνδικαλιστικού κινήματος δυστυχώς δεν έχει αξιολογηθεί σωστά, δεν έχει εκτιμηθεί σωστά, και πλέον είμαστε υπόλογοι στις χιλιάδες των εργαζομένων που απολαμβάνουν του θεσμού της ΑΤΑ μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά παράλληλα κοιτάζουμε στα μάτια τους εργαζόμενους οι οποίοι αναμένουν μέσα από τη θετική ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και δεν απολαμβάνουν σήμερα την ΑΤΑ να μπορέσουν να γίνουν δικαιούχοι αυτού του μεγάλου δικαιώματος και ωφελήματος», σημείωσε περαιτέρω.

«Με αυτόν τον γνώμονα, με αυτόν τον οδοδείκτη, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε αντιλαμβανόμενοι ότι μπαίνουμε δυστυχώς, χωρίς να είναι δική μας επιλογή, σε αχαρτογράφητα νερά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, εξελίσσονταν με θετική προδιάθεση μέχρι και χθες, δεν ξέρουμε τι έχει αλλάξει σήμερα έτσι ώστε η όλη διαδικασία να οδηγείται δυστυχώς σε ναυάγιο», συμπλήρωσε.

«Είναι διαχρονική θέση του συνδικαλιστικού κινήματος που έχει δοθεί και γραπτώς χθες στους δύο Υπουργούς ότι η σωστή διαδικασία διασυνδέει την ΑΤΑ με την πλήρη αποκατάστασή της στη βάση της φιλοσοφίας της και το αποτέλεσμα του διαλόγου θα πρέπει και μπορεί να επεκταθεί για το σύνολο των εργαζομένων, είτε μέσα από νομοθετική ρύθμιση, είτε αξιοποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας», κατέληξε ο ΓΓ της ΣΕΚ.