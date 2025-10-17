Ecommbx
ΑρχικήΔιεθνήΟ Τραμπ επιβεβαιώνει πως θα συναντηθεί σύντομα με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει πως θα συναντηθεί σύντομα με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

 17.10.2025 - 18:10
Ο Τραμπ επιβεβαιώνει πως θα συναντηθεί σύντομα με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, σε «περίπου 2 εβδομάδες», στο περιθώριο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, η οποία θα προβληθεί την Κυριακή (19/10).

«Θα συναντηθούμε σε περίπου δύο εβδομάδες (…) στη Νότια Κορέα, με τον πρόεδρο Σι», στο περιθώριο της APEC, είπε, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης στην εκπομπή Fox Sunday Morning Futures.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί στη Νότια Κορέα την 29η Οκτωβρίου για μια διήμερη επίσκεψη και η Σύνοδος θα διεξαχθεί έως την 1η Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να ακυρώσει τη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, όμως ο υπουργός Οικονομικών του δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει πως αυτή θα γίνει.

Το ταξίδι του Ρεπουμπλικανού προέδρου πραγματοποιείται μεσούσης της εμπορικής έντασης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, με επίκεντρο κυρίως το θέμα των δασμών.

Μια εύθραυστη «εκεχειρία» αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ωστόσο ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους απείλησε να επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, δυσαρεστημένος για την ενίσχυση από την Κίνα των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Πηγή ΑΠΕ

