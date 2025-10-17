Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

 17.10.2025 - 17:59
Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

Ως «υπαρξιακή επιλογή» χαρακτήρισε τις παράνομες «εκλογές» της Κυριακής στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, δηλώνοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα δημοψήφισμα μεταξύ της πολιτικής των δύο κρατών και της ομοσπονδιακής λύσης.

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ο Τατάρ υποστήριξε ότι «κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, κατόρθωσε να φέρει τη λύση δύο κρατών στο διεθνές προσκήνιο αναφορικά με το Κυπριακό», υποστηρίζοντας ότι «με τη στήριξη του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, η πολιτική αυτή έχει πλέον αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα».

«Το βασικό καθήκον του προέδρου είναι να ασκεί εξωτερική πολιτική και να διατηρεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με την Τουρκία», είπε αναφερόμενος στην ηγεσία του ψευδοκράτους, προσθέτοντας ότι «οι εκλογές της Κυριακής αποτελούν στην πράξη ένα δημοψήφισμα ανάμεσα στη λύση των δύο κρατών και στο ομοσπονδιακό μοντέλο».

Ο Τατάρ κάλεσε «κάθε πολίτη να προσέλθει στις κάλπες και να εκφράσει τη βούληση του λαού με μαζική συμμετοχή».

Αναφερόμενος στη Γάζα, υποστήριξε ότι «όσα συμβαίνουν εκεί θυμίζουν όσα βίωσαν οι Τουρκοκύπριοι τη δεκαετία του 1960 και του 1970 στην Κύπρο».

Τόνισε ακόμη ότι «η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί είναι πολύτιμη και σημαντική», επισημαίνοντας ότι «σε περίπτωση ομοσπονδιακού μοντέλου, επειδή η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά και να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και κατάργηση του καθεστώτος των εγγυήσεων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης αυτών των ιστοσελίδων - Πώς την «πάτησαν»
Θλίψη στην Παλουριώτισσα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Σωτήρης Στυλιανού - Φωτογραφία
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης αυτών των ιστοσελίδων - Πώς την «πάτησαν»

 17.10.2025 - 17:50
Επόμενο άρθρο

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει πως θα συναντηθεί σύντομα με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

 17.10.2025 - 18:10
Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  17.10.2025 - 16:03
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

  •  17.10.2025 - 16:43
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα

ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα

  •  17.10.2025 - 17:27
Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

  •  17.10.2025 - 17:59
Εργοδότες: Ευελπιστούν σε «επιτυχή έκβαση του διαλόγου για ΑΤΑ» μετά τη συνάντηση με Υπουργούς

Εργοδότες: Ευελπιστούν σε «επιτυχή έκβαση του διαλόγου για ΑΤΑ» μετά τη συνάντηση με Υπουργούς

  •  17.10.2025 - 17:04
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  17.10.2025 - 16:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα