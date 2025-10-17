Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ο Τατάρ υποστήριξε ότι «κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, κατόρθωσε να φέρει τη λύση δύο κρατών στο διεθνές προσκήνιο αναφορικά με το Κυπριακό», υποστηρίζοντας ότι «με τη στήριξη του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, η πολιτική αυτή έχει πλέον αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα».

«Το βασικό καθήκον του προέδρου είναι να ασκεί εξωτερική πολιτική και να διατηρεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με την Τουρκία», είπε αναφερόμενος στην ηγεσία του ψευδοκράτους, προσθέτοντας ότι «οι εκλογές της Κυριακής αποτελούν στην πράξη ένα δημοψήφισμα ανάμεσα στη λύση των δύο κρατών και στο ομοσπονδιακό μοντέλο».

Ο Τατάρ κάλεσε «κάθε πολίτη να προσέλθει στις κάλπες και να εκφράσει τη βούληση του λαού με μαζική συμμετοχή».

Αναφερόμενος στη Γάζα, υποστήριξε ότι «όσα συμβαίνουν εκεί θυμίζουν όσα βίωσαν οι Τουρκοκύπριοι τη δεκαετία του 1960 και του 1970 στην Κύπρο».

Τόνισε ακόμη ότι «η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί είναι πολύτιμη και σημαντική», επισημαίνοντας ότι «σε περίπτωση ομοσπονδιακού μοντέλου, επειδή η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά και να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και κατάργηση του καθεστώτος των εγγυήσεων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ