Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης αυτών των ιστοσελίδων - Πώς την «πάτησαν»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης αυτών των ιστοσελίδων - Πώς την «πάτησαν»

 17.10.2025 - 17:50
Προσοχή: Καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης αυτών των ιστοσελίδων - Πώς την «πάτησαν»

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες έλαβε καταγγελίες από καταναλωτές για την σελίδα Amalia Limassol, η οποία δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στην ιστοσελίδα της.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι προέβησαν σε παραγγελίες προϊόντων, πλήρωσαν το σχετικό αντίτιμο, αλλά τα προϊόντα που παρέλαβαν είτε δεν ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά αυτών που διαφημίζονταν είτε δεν τα παρέλαβαν. Οι προσπάθειές τους δε να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική επιχείρηση δεν είχαν αποτέλεσμα.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία έχει εντοπίσει παρόμοιας φύσης ιστοσελίδα με το όνομα Maria Nicosia στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία διαφαίνεται ότι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και παραβάσεις της νομοθεσίας, όπως σημειώνει και προσθέτει πως οι προσπάθειες της Υπηρεσίας να επικοινωνήσει με την συγκεκριμένη επιχείρηση, απέβησαν άκαρπες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΥΠΚ καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν συναλλαγές με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σελίδες με την ίδια ονομασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αυτή την ευκαιρία, η Υπηρεσία υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μια επιχείρηση που εμπορεύεται μέσω διαδικτύου οφείλει να τους παρέχει εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων την επωνυμία της, την γεωγραφική της διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό μητρώου στο ΦΠΑ, και τον αριθμό εγγραφής της.

Τέλος, η Υπηρεσία συμβουλεύει τους καταναλωτές πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβαίνουν σε αγορές από εμπορευόμενους, που η μόνη πληροφόρηση που παρέχουν είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης αυτών των ιστοσελίδων - Πώς την «πάτησαν»
Θλίψη στην Παλουριώτισσα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Σωτήρης Στυλιανού - Φωτογραφία
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με συμμετοχή Κύπρου η πρόταση της Αθήνας για Πολυμερές Σχήμα 5Χ5 - Ποιες θεματικές περιλαμβάνει

 17.10.2025 - 17:40
Επόμενο άρθρο

Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

 17.10.2025 - 17:59
Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  17.10.2025 - 16:03
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

  •  17.10.2025 - 16:43
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα

ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα

  •  17.10.2025 - 17:27
Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

Τατάρ για παράνομες «εκλογές»: Τις χαρακτήρισε «δημοψήφισμα» για λύση δύο κρατών ή ομοσπονδία

  •  17.10.2025 - 17:59
Εργοδότες: Ευελπιστούν σε «επιτυχή έκβαση του διαλόγου για ΑΤΑ» μετά τη συνάντηση με Υπουργούς

Εργοδότες: Ευελπιστούν σε «επιτυχή έκβαση του διαλόγου για ΑΤΑ» μετά τη συνάντηση με Υπουργούς

  •  17.10.2025 - 17:04
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  17.10.2025 - 16:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα