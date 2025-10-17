Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με συμμετοχή Κύπρου η πρόταση της Αθήνας για Πολυμερές Σχήμα 5Χ5 - Ποιες θεματικές περιλαμβάνει

 17.10.2025 - 17:40
Με συμμετοχή Κύπρου η πρόταση της Αθήνας για Πολυμερές Σχήμα 5Χ5 - Ποιες θεματικές περιλαμβάνει

Η πρόταση ενός Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5 περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές και συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη, αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές, δίνοντας λεπτομέρειες αναφορικά με την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για σύγκληση Συνάντησης των παράκτιων χωρών της περιοχής στην οποία αναφέρθηκε χθες από το βήμα τη Βουλής στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σημειώνουν ότι η Ελλάδα ανέκαθεν στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις και μάλιστα αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.

«Η πρόταση ενός Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5 περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές. Συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Και ως θεματικές το μεταναστευτικό, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και την πολιτική προστασία», τονίζουν και προσθέτουν ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο επιδιώκουμε την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη», καταλήγουν οι ίδιες πηγές

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 17.10.2025 - 17:27
 17.10.2025 - 17:50
