Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα

 19.10.2025 - 11:30
Συνέχεια στις συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης και ελέγχων στη Λάρνακα, έδωσε το βράδυ που πέρασε η Αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων πάταξης του εγκλήματος, καθώς και αντιμετώπισης φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση αστυνόμευσης άρχισε στις 8.00 το βράδυ του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε στις 5.00 το πρωί της Κυριακής, με τα μέλη της Αστυνομίας να διενεργούν περιπολίες και ελέγχους σε διάφορες περιοχές της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.

Αποτέλεσμα των μέτρων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε (5) προσώπων, για αυτόφωρα αδικήματα. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα, για το αδίκημα της μαχαιροφορίας, δύο πρόσωπα ηλικίας 25 και 19 ετών, ενώ τρίτο πρόσωπο, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθη για το αδίκημα της κατοχής συσκευής εκτόξευσης επιβλαβών αερίων.

Ο 25χρονος συνελήφθη και για το αδίκημα της κατοχής μικροποσότητας φυτικής ύλης κάνναβης, ενώ ο ίδιος εντοπίστηκε θετικός και σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης συνελήφθη και πρόσωπο ηλικίας 33 ετών, ενώ πέμπτο πρόσωπο, ηλικίας 19 ετών, συνελήφθη για την κατοχή ενός φυσιγγίου πυροβόλου όπλου, διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών.

Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 23 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Οι δράσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και της κάθε μορφής παραβατικότητας, συνεχίζονται καθημερινά, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

 

