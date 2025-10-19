Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντωνίου: «Αξιοποιείται κάθε δυνατότητα για επανέναρξη συνομιλιών»

 19.10.2025 - 12:27
Η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, αξιοποιώντας κάθε διπλωματική και διαπραγματευτική δυνατότητα για την επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων του 3ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού στο Καϊμακλί.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς, η Λευκωσία πέτυχε σημαντικά βήματα, όπως τη σύγκληση δύο άτυπων πολυμερών συναντήσεων υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, τον διορισμό προσωπικής απεσταλμένης και του τέως Επιτρόπου Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ.

«Επόμενος σταθμός είναι η άτυπη διευρυμένη Σύνοδος που προαναγγέλθηκε από τον ΓΓ των ΗΕ ότι θα γίνει μετά τη σημερινή διαδικασία για την ανάδειξη ηγέτη της τουρκοκυπριακής πλευράς», είπε.

Επανέλαβε ακόμη ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, όποιος κι αν είναι αυτός, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, με καλή πίστη και ειλικρίνεια, για λύση στη βάση των αρχών του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είμαστε ρεαλιστές και δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο εργαζόμαστε μεθοδικά, επίμονα και στοχευμένα, προκειμένου να αξιοποιήσουμε κάθε διπλωματική και διαπραγματευτική δυνατότητα που θα ανατρέψει την αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς», ανέφερε.

Ο κ. Αντωνίου απέδωσε φόρο τιμής στους άνδρες του 3ου Λόχου, που τον Ιούλιο του 1974 αντιστάθηκαν στις τουρκικές επιθέσεις στα βόρεια προάστια της Λευκωσίας, γράφοντας, όπως είπε, σελίδες αξιοθαύμαστης λεβεντιάς και αντίστασης. Υπενθύμισε ότι ο Λόχος, υπό τον Λοχαγό Χαράλαμπο Λόττα, αντιμετώπισε υπέρτερες δυνάμεις χωρίς ενισχύσεις και κατάλληλο εξοπλισμό, δίνοντας άνισο αλλά ηρωικό αγώνα για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του κυπριακού λαού.

«Σήμερα τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την υπεράσπιση της ελευθερίας, όσους προασπίστηκαν τη νομιμότητα και όσους έπεσαν υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας», ανέφερε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «τους οφείλουμε πολλά, περισσότερο από όλα, τη διαβεβαίωση ότι θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της θυσίας τους και ότι θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να δούμε τη χώρα μας ελεύθερη και ενωμένη.».

Ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα, σημειώνοντας πως η Λευκωσία θα συνεχίσει να εργάζεται με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα για τη δημιουργία των συνθηκών επανέναρξης των συνομιλιών.

«Μόνον τότε θα δικαιωθεί η θυσία των ηρώων μας και θα αναπαυθούν οι ψυχές εκείνων που έφυγαν με τον πόθο της επιστροφής», κατέληξε.

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

