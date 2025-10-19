Νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου: Φέρεται να ζήτησε από την αστυνομία να βρει επιβαρυντικά στοιχεία για την Τζιούφρε

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επεσήμανε ότι «ερευνά» τις καταγγελίες αυτές που δημοσίευσε σήμερα η Mail on Sunday.

Ο Άντριου, ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του έπειτα από χρόνια που το όνομά του εμπλέκεται σε σκάνδαλα, κυρίως αυτό που αφορά τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Όπως εξήγησε την Παρασκευή, «οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου βλάπτουν το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της βασιλικής οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντοτε έκανα, να δώσω προτεραιότητα στο καθήκον μου προς την οικογένειά μου και τη χώρα μου».

Ωστόσο το σημερινό δημοσίευμα της Mail on Sunday δείχνει ότι ο Άντριου με την απόφασή του αυτή δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να περιορίσει το σκάνδαλο.

Ο Άντριου, 65 ετών, δεν έχει κανέναν δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες το 2022, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες εις βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Εκείνη τη χρονιά κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών. Ο Άντριου αρνούνταν πάντα τις κατηγορίες αυτές, όμως επανήλθαν στο προσκήνιο με την επικείμενη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Τζιούφρε, έπειτα από την αυτοκτονία της τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο της βρετανικής εφημερίδας, το οποίο επικαλείται ένα μέιλ που έστειλε ο πρίγκιπας στον αναπληρωτή υπεύθυνο του γραφείου Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Άντριου ζήτησε από ένα μέλος της προσωπικής του ασφάλειας να ανακαλύψει πληροφορίες για τη Τζιούφρε.

Με βάση το μέιλ αυτό, ο Άντριου δήλωσε ότι έδωσε στην αστυνομία στοιχεία της Τζιούφρε, όπως η ημερομηνία γέννησής της και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ζητώντας της να διεξάγει έρευνα για το πρόσωπό της, ενώ επεσήμανε πως πίστευε ότι η κοπέλα είχε ποινικό μητρώο στις ΗΠΑ.

Η οικογένεια της Τζιούφρε τόνισε στη Mail on Sunday ότι αυτή δεν είχε ποινικό μητρώο, ενώ η εφημερίδα στο άρθρο της υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αστυνομικός συμμορφώθηκε με το αίτημα του πρίγκιπα.

«Έχουμε ενημερωθεί για τις πληροφορίες του Τύπου και ερευνούμε τις καταγγελίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.