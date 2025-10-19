Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος Τ/κ ηγέτης ο Έρχιουρμαν με 62,76% - «Δεν υπάρχουν ηττημένοι» το πρώτο του μήνυμα

 19.10.2025 - 20:11
Νέος Τ/κ ηγέτης ο Έρχιουρμαν με 62,76% - «Δεν υπάρχουν ηττημένοι» το πρώτο του μήνυμα

Νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας αναδείχθηκε από τον πρώτο γύρο των «προεδρικών εκλογών» την Κυριακή στα κατεχόμενα ο Τουφάν Έρχιουρμαν, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 62,76%.

Ο απερχόμενος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, έλαβε ποσοστό 35,81% στις παράνομες "εκλογές". Στο πρώτο του μήνυμα, ο κ. Έρχιουρμαν έστειλε κάλεσμα ενότητας, λέγοντας πως «σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχουν ηττημένοι».

Σύμφωνα με τα «ανεπίσημα» τελικά αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκαν από τον «πρόεδρο» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζερνταγ, μετά την καταμέτρηση και των 777 καλπών, ο Τουφάν Έρχιουρμαν έλαβε ποσοστό 62,76%, ο Ερσίν Τατάρ 35,81%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,33%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24%, ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ 0,22%, ο Αχμέτ Μποράν 0,14% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,19%.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις σημερινές «εκλογές» ανήλθε στο 64,87%.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποστηρικτές του κ. Έρχιουρμαν άρχισαν να πανηγυρίζουν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) ενώ στις 21:30 είναι προγραμματισμένη η νικητήρια ομιλία του νέου Τ/κ ηγέτη και συγκέντρωση οπαδών του στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Στην πρώτη του δήλωση, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην «εκλογική» διαδικασία, ανεξαρτήτως της «ψήφου» τους.

«Ο λαός μας πρέπει να γνωρίζει το εξής: Αυτή η εκλογή δεν έχει ηττημένο. Ως τουρκοκυπριακός λαός, κερδίσαμε όλοι μαζί», δήλωσε. «Είπαμε ότι θα πορευτούμε μαζί, θα κερδίσουμε μαζί και θα κυβερνήσουμε μαζί. Τηρήσαμε τις δύο πρώτες υποσχέσεις μας. Θα τηρήσουμε και την τρίτη υπόσχεσή μας όλοι μαζί» πρόσθεσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ευχαρίστησε τα στελέχη του ΡΤΚ, τους εταίρους του από το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), τους ανεξάρτητους «βουλευτές» που τον στήριξαν, καθώς και προσωπικά τον Σερντάρ Ντενκτάς. Σημείωσε, μάλιστα, πως έλαβε «ψήφους» και από υποστηρικτές άλλων κομμάτων, ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα ως εντολή για ευρύτερη συναίνεση.

Δεσμευόμενος για αμεροληψία, ανακοίνωσε συμβολικά την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματός του. «Από αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πλέον ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Δίνω τον λόγο μου ότι θα είμαι ο πρόεδρος όλων των πολιτών μου με απόλυτη αμεροληψία», ανέφερε.

Κλείνοντας, κάλεσε όλους τους Τουρκοκύπριους σε μια κοινή γιορτή «για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αδελφοσύνη μας». Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά του, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.

Νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας αναδείχθηκε από τον πρώτο γύρο των «προεδρικών εκλογών» την Κυριακή στα κατεχόμενα ο Τουφάν Έρχιουρμαν, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 62,76%. Δείτε λεπτό προς λεπτό την ροή των αποτελεσμάτων και τις αντιδράσεις των υποψηφίων στο ThemaOnline:

