Συγχαρητήρια Χριστοδουλίδη στον Τουφάν Ερχουμάν – «Προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο»

Σε γραπτή δήλωση του με αφορμή την εκλογή του Τουφάν Ερχουμάν ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του, τονίζοντας τον σεβασμό του στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι προσβλέπει σε συνάντηση με τον κ. Ερχουμάν «το συντομότερο δυνατόν», επισημαίνοντας την ετοιμότητα και τη σταθερή πολιτική βούλησή του να συμβάλει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

«Επαναλαμβάνω την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποτελεί «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».